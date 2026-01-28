Al menos dos muertos en otro ataque nocturno ruso contra la región de Kiev

Escuchar
Una imagen facilitada por el Servicio Estatal de Emergencias muestra a los equipos de rescate ucranianos trabajando en el lugar donde un dron ruso impactó contra un tren de pasajeros cerca de la ciudad de Izyum, en la región de Járkov (Ucrania), el 27 de enero de 2026, en medio de la invasión rusa en curso. Foto: EFE/EPA/SERVICIO ESTATAL DE EMERGENCIAS

Una imagen facilitada por el Servicio Estatal de Emergencias muestra a los equipos de rescate ucranianos trabajando en el lugar donde un dron ruso impactó contra un tren de pasajeros cerca de la ciudad de Izyum, en la región de Járkov (Ucrania), el 27 de enero de 2026, en medio de la invasión rusa en curso. Foto: EFE/EPA/SERVICIO ESTATAL DE EMERGENCIAS

Una imagen facilitada por el Servicio Estatal de Emergencias muestra a los equipos de rescate ucranianos trabajando en el lugar donde un dron ruso impactó contra un tren de pasajeros cerca de la ciudad de Izyum, en la región de Járkov (Ucrania), el 27 de enero de 2026, en medio de la invasión rusa en curso. Foto: EFE/EPA/SERVICIO ESTATAL DE EMERGENCIAS
Una imagen facilitada por el Servicio Estatal de Emergencias muestra a los equipos de rescate ucranianos trabajando en el lugar donde un dron ruso impactó contra un tren de pasajeros cerca de la ciudad de Izyum, en la región de Járkov (Ucrania), el 27 de enero de 2026, en medio de la invasión rusa en curso. Foto: EFE/EPA/SERVICIO ESTATAL DE EMERGENCIAS
Por Agencia EFE

Al menos dos personas murieron durante la pasada noche en la región de Kiev en un nuevo ataque aéreo ruso de larga distancia que también hirió a cuatro personas, según informaron las autoridades ucranianas.

