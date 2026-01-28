Al menos dos muertos en otro ataque nocturno ruso contra la región de Kiev

Una imagen facilitada por el Servicio Estatal de Emergencias muestra a los equipos de rescate ucranianos trabajando en el lugar donde un dron ruso impactó contra un tren de pasajeros cerca de la ciudad de Izyum, en la región de Járkov (Ucrania), el 27 de enero de 2026, en medio de la invasión rusa en curso. Foto: EFE/EPA/SERVICIO ESTATAL DE EMERGENCIAS
00:0000:00
Compartir
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
En Krivi Rig -una ciudad industrial de la parte centro-este del país de la que es originario el presidente Volodymyr Zelensky-, un misil balístico ruso alcanzó una infraestructura crítica e hirió a dos personas, según las autoridades locales.
Por lo que respecta a Odesa, el principal puerto de mar del país, drones rusos alcanzaron varias infraestructuras civiles y provocaron un incendio en un monasterio.
En total, las fuerzas rusas lanzaron durante la pasada noche contra territorio ucraniano 146 drones, de los que 103 fueron interceptados sobre varias regiones del norte, el centro, el este y el sur de Ucrania y otros 36 impactaron en 22 lugares distintos del país no especificados en el parte de la Fuerza Aérea sobre el bombardeo.
El presidente ucraniano ya denunció en la víspera ataques rusos lanzados durante la noche del lunes al martes contra infraestructuras civiles y en particular contra el sistema energético ucraniano. Una infraestructura gasística en el oeste de Ucrania e instalaciones eléctricas en la región de Odesa sufrieron daños en ese ataque.
Zelensky también informó el martes por la noche de otro ataque ruso contra un tren de pasajeros en la región de Járkov que provocó cuatro muertos.
Dos ataques masivos contra el sistema energético ucraniano lanzados por Rusia en el período más frío del año han dado al traste con la ya precaria normalidad a la que se habían acostumbrado los habitantes de Kiev, que se ven obligados a salir de casa para trabajar, calentarse y cargar sus móviles al haberse agravado el déficit de suministro por los bombardeos. (EFE)