icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El autobús, que cubría la ruta Lisichansk-Stakhanov, fue alcanzado por el impacto de drones ucranianos, dejando nueve muertos. Foto: X/ @sputnik_brasil
El autobús, que cubría la ruta Lisichansk-Stakhanov, fue alcanzado por el impacto de drones ucranianos, dejando nueve muertos. Foto: X/ @sputnik_brasil
Por Agencia EFE

Al menos nueve personas murieron y otras cinco resultaron heridas este miércoles en la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Rusia, durante un ataque de las fuerzas de Kiev contra un autobús de pasajeros, denunciaron las autoridades locales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.