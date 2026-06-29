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Resumen

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Al menos nueve personas murieron y decenas resultaron heridas en bombardeos rusos en varios puntos de Ucrania. Foto: AFP
Al menos nueve personas murieron y decenas resultaron heridas en bombardeos rusos en varios puntos de Ucrania. Foto: AFP
Por Agencia AFP

Un ataque de misil en Dnipró, en el este de Ucrania, dejó cinco muertos y 28 heridos, de los cuales cuatro están en estado crítico, indicó el jefe de la administración militar de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja.

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