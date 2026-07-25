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El resultado de los últimos ataques rusos con bombas aéreas contra la ciudad ucraniana de Zaporizhzhia, en los que han muerto al menos dos personas. (Servicio de Emergencias Ucranianas / EFE)
El resultado de los últimos ataques rusos con bombas aéreas contra la ciudad ucraniana de Zaporizhzhia, en los que han muerto al menos dos personas. (Servicio de Emergencias Ucranianas / EFE)
/ Servicio de Emergencias ucranianas
Por Agencia EFE

Once personas, entre ellas cuatro niños, murieron en la parte de la región ucraniana de Zaporizhzhia ocupada por Rusia debido a un ataque de Kiev contra un campamento turístico, según informaron este sábado las autoridades locales.

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