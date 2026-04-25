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Rescatistas ucranianos retirando escombros en un edificio residencial tras un ataque ruso en Dnipro, en medio de la invasión rusa de Ucrania, el 25 de abril de 2026. (Handout / Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP)
Rescatistas ucranianos retirando escombros en un edificio residencial tras un ataque ruso en Dnipro, en medio de la invasión rusa de Ucrania, el 25 de abril de 2026. (Handout / Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Al menos seis personas murieron y otras decenas resultaron heridas, entre ellas dos niños, en ataques rusos contra Dnipró, en el centro-este de Ucrania, anunciaron este sábado las autoridades, lo que llevó al presidente Volodymyr Zelensky a reclamar nuevas sanciones contra Moscú.

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