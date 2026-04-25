Al menos seis personas murieron y otras decenas resultaron heridas, entre ellas dos niños, en ataques rusos contra Dnipró, en el centro-este de Ucrania, anunciaron este sábado las autoridades, lo que llevó al presidente Volodymyr Zelensky a reclamar nuevas sanciones contra Moscú.

Rusia contabilizó al menos un muerto y tres heridos en bombardeos sobre su territorio.

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A más de 100 kilómetros de la línea del frente que atraviesa el este y el sur de Ucrania, la ciudad industrial ucraniana de Dnipró fue la más afectada, después de haber sido atacada en varias ocasiones durante los últimos días.

El balance inicial de los ataques rusos ocurridos durante la noche y la mañana fue de cuatro muertos y 27 heridos, escribió en Telegram el jefe de la administración militar regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja.

“Un niño de 9 años recibe atención ambulatoria. Una adolescente de 17 años fue hospitalizada en un estado considerado moderadamente grave”, indicó.

Fotografías y videos publicados por Ganja muestran un edificio destruido y a los equipos de rescate extrayendo un cuerpo.

También en Dnipró, un nuevo ataque ruso contra un edificio dejó un muerto y siete heridos, añadió poco después Ganja.

“Un edificio de varios pisos sufrió daños graves. Los rusos atacaron el mismo barrio residencial que había sido alcanzado durante la noche”, precisó.

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Por otra parte, una persona murió y otras cuatro resultaron heridas por el impacto de un dron ruso contra un minibús civil en la región de Zaporizhzhia, en el sur, anunció en Telegram el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov.

“Cada ataque de este tipo debe recordar a nuestros socios que la situación exige una acción inmediata y decisiva. Necesitamos un refuerzo rápido de nuestra defensa aérea”, reaccionó el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en redes sociales.

“También debemos avanzar desde ahora hacia el vigésimo primer paquete de sanciones europeas contra Rusia. La pausa provocada por el bloqueo del vigésimo paquete dio al agresor un tiempo adicional para adaptarse; es importante contrarrestar eso”, añadió.

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Vladimir Putin "no logró sus objetivos" de guerra ni "quebró a los ucranianos", declaró este martes 24 de febrero el presidente Volodymyr Zelensky, mientras el Kremlin marcaba el inicio del quinto año de su invasión prometiendo seguir luchando en el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial hasta lograr sus objetivos. (AFP)

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