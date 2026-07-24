Al menos seis personas murieron y otras 26 resultaron heridas en un ataque esta mañana con un misil de crucero contra una empresa de la industria militar rusa en la región de Kírov, 800 kilómetros al noreste de Moscú, informaron este viernes las autoridades locales.

“Como consecuencia del ataque del régimen de Kiev contra una empresa, por desgracia, hay 32 víctimas. Seis de ellas fallecieron en el acto”, comunicó a través de Telegram el gobernador de la región, Alexander Sókolov.

El funcionario aseguró que las víctimas reciben asistencia médica y que el gobierno regional brindará apoyo a los familiares de las víctimas.

Varios canales de Telegram, incluido Astra, aseguran que el objetivo del ataque fue la empresa Avitek, que produce componentes para aviación y sistemas de defensa antiaérea rusa. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmó el ataque en redes sociales y señaló que la compañía atacada suministra piezas para aviación y sistemas de misiles rusos.

Según pudo comprobar EFE, el ataque ocurrió alrededor de las seis de la mañana (hora Moscú) y testigos confirman que la explosión fue causada por el impacto de un misil.

Concretamente, medios sostienen que el ataque fue realizado con un misil de crucero Flamingo. Denys Shitilierman, cofundador de la empresa militar ucraniana Fire Point, publicó momentos antes en redes sociales unas imágenes del lanzamiento de un misil Flamingo.

El impacto en la refinería de petróleo en Moscú dejó una sensación de vulnerabilidad en Rusia. Foto: AFP

La planta atacada fabrica productos de doble uso que son utilizados para sistemas de defensa antiaérea y múltiples componentes aeronáuticos. Las instalaciones cuentan con un ciclo de producción completo, desde su fundición hasta el ensamblaje final y su puesta a prueba.

Fuentes ucranianas afirman que Avitek participa en la producción del sistema de defensa aérea Tor y también suministra componentes para los motores de los misiles Kh-101 y Kh-59M2. La planta también produce asientos eyectables utilizados por los cazas Su-34 y Su-57.

La compañía se encuentra sancionada internacionalmente a raíz del inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

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