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Resumen

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Un ataque ucraniano con misiles dejó al menos seis muertos en una fábrica militar rusa en Kirov. Foto: @misionesonline.net
Un ataque ucraniano con misiles dejó al menos seis muertos en una fábrica militar rusa en Kirov. Foto: @misionesonline.net
Por Agencia EFE

Al menos seis personas murieron y otras 26 resultaron heridas en un ataque esta mañana con un misil de crucero contra una empresa de la industria militar rusa en la región de Kírov, 800 kilómetros al noreste de Moscú, informaron este viernes las autoridades locales.

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