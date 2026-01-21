Al menos tres muertos en ataque ucraniano con drones contra puerto ruso del mar Negro

Al menos tres muertos en ataque ucraniano con drones contra puerto ruso en el mar Negro, con incendios en depósitos petrolíferos. Foto: X
Al menos tres muertos en ataque ucraniano con drones contra puerto ruso en el mar Negro, con incendios en depósitos petrolíferos. Foto: X
Agencia EFE
Agencia EFE

Al menos tres personas murieron este miércoles en un con drones contra una terminal portuaria en la (mar Negro).

Además de los muertos, el ataque en la localidad de Volna causó heridas de diversa gravedad a otros ocho operarios, que han sido hospitalizados, según explicó en Telegram Beniamin Kondrátiev, gobernador de Krasnodar.

Francisco Sanz
A consecuencia del bombardeo, cuatro depósitos de productos petrolíferos ardieron en llamas en las terminales del puerto de Taman.

Cerca de un centenar de personas participan en las labores de extinción del fuego, informó el Ministerio para Situaciones de Emergencia.

Ucrania centra sus ataques desde hace meses en la infraestructura energética rusa, especialmente las refinerías de las regiones del sur del país, con lo que ha diezmado su potencial de producción y suministro con destino a la maquinaria del Ejército ruso.

Moscú se ha ensañado en las últimas semanas bombardeando incesantemente la infraestructura civil del país vecino, dejando sin luz y calefacción a millones de ucranianos cuando las temperaturas oscilan entre los 10 y 20 grados bajo cero.

Dos ataques masivos contra el sistema energético ucraniano lanzados por Rusia en el período más frío del año han dado al traste con la ya precaria normalidad a la que se habían acostumbrado los habitantes de Kiev, que se ven obligados a salir de casa para trabajar, calentarse y cargar sus móviles al haberse agravado el déficit de suministro por los bombardeos. (EFE)

