Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar del ataque ruso contra un edificio residencial en Odesa, Ucrania, el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/IGOR MASLOV).
Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar del ataque ruso contra un edificio residencial en Odesa, Ucrania, el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/IGOR MASLOV).
Por Agencia EFE

Al menos tres personas han muerto durante la noche en Odesa (Ucrania) a consecuencia de un ataque ruso que ha alcanzado varios edificios residenciales, administrativos y otras infraestructuras, según informó en su canal de Telegram el gobernador de la región homónima de la que es capital la ciudad, Oleg Kiper.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.