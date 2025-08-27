Al menos tres muertos y 12 heridos por ataque ruso con misiles en Kiev

Escucha la noticia
Al menos tres personas murieron y 12 resultaron heridas la madrugada del jueves por un ataque masivo ruso contra Kiev, informaron las autoridades de la capital ucraniana.
Periodistas de la AFP escucharon fuertes explosiones que iluminaron el cielo nocturno y vieron cómo un proyectil era derribado, mientras se oían sonidos que también indicaban la presencia de drones.
La administración militar de la ciudad informó en la plataforma Telegram que se confirmó el fallecimiento de tres personas y que 12 habían resultado lesionadas.
Según el jefe de esa dependencia, Timur Tkatchenko, la información preliminar indica que entre las víctimas mortales se encuentra un adolescente de 14 años.
Las autoridades reportaron además “daños importantes” en varios edificios residenciales de al menos cuatro distritos de Kiev, que, según el alcalde Vitali Klitschko, fue objeto de un “ataque masivo”.
Los informes preliminares dejan ver que un edificio de cinco pisos en el barrio de Darnitski se derrumbó a consecuencia del ataque, según Klitschko.
La AFP vio a un centenar de habitantes refugiarse en el metro mientras seguían los acontecimientos en Telegram. Varios se resguardaron con sacos de dormir.
A la 01H30 GMT estaba en vigor una alerta aérea en todo el territorio ucraniano.
Fuera de la capital, la compañía ferroviaria ucraniana informó también sobre un “ataque masivo” ruso que provocó cortes de electricidad en una región del centro del país y retrasos.
Los ataques en Ucrania y Rusia han continuado en los últimos días a pesar de la intensa actividad diplomática para intentar poner fin al conflicto desencadenado en 2022 por la invasión rusa.
Tras las reuniones entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y sus homólogos ruso y ucraniano, Moscú y Kiev se culpan mutuamente del estancamiento.
