Llamas que envuelven el lugar de un ataque ruso en Kiev. Foto: EFE/EPA/Security Service of Ukraine
Agencia AFP
Al menos tres muertos y 12 heridos por ataque ruso con misiles en Kiev
Al menos tres personas murieron y 12 resultaron heridas la madrugada del jueves por un contra Kiev, informaron las autoridades de la .

Periodistas de la AFP escucharon fuertes explosiones que iluminaron el cielo nocturno y vieron cómo un proyectil era derribado, mientras se oían sonidos que también indicaban la presencia de drones.

La administración militar de la ciudad informó en la plataforma Telegram que se confirmó el fallecimiento de tres personas y que 12 habían resultado lesionadas.

Según el jefe de esa dependencia, Timur Tkatchenko, la información preliminar indica que entre las víctimas mortales se encuentra un adolescente de 14 años.

Las autoridades reportaron además “daños importantes” en varios edificios residenciales de al menos cuatro distritos de Kiev, que, según el alcalde Vitali Klitschko, fue objeto de un .

Los informes preliminares dejan ver que un edificio de cinco pisos en el barrio de Darnitski se derrumbó a consecuencia del ataque, según Klitschko.

La AFP vio a un centenar de habitantes refugiarse en el metro mientras seguían los acontecimientos en Telegram. Varios se resguardaron con sacos de dormir.

Un hombre mira por una ventana rota en el lugar de un ataque con drones en Kiev, Ucrania. Foto: EFE/EPA/Sergey Dolzhenko
A la 01H30 GMT estaba en vigor una alerta aérea en .

Fuera de la capital, la compañía ferroviaria ucraniana informó también sobre un “ataque masivo” ruso que provocó cortes de electricidad en una región del centro del país y retrasos.

Los han continuado en los últimos días a pesar de la intensa actividad diplomática para intentar poner fin al conflicto desencadenado en 2022 por la invasión rusa.

Tras las reuniones entre el , y sus homólogos ruso y ucraniano, Moscú y Kiev se culpan mutuamente del estancamiento.

