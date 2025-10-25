Al menos tres muertos y 17 heridos en Ucrania tras ataque nocturno ruso

Escucha la noticia
Las autoridades locales ucranianas informaron de que el ataque aéreo ruso de la noche del viernes a este sábado causó la muerte de al menos tres personas, mientras que otras 17 resultaron heridas.
Según informó en su cuenta de Telegram Timur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de la ciudad de Kiev, en la capital ucraniana perdió la vida una persona en el último ataque ruso contra una urbe que fue objetivo de Rusia al igual que otros puntos del norte, sur y este del país del presidente Volodymyr Zelensky.
Tkachenko informó de un recuento de diez heridos en la capital de Ucrania, mientras que desde la Administración Militar de Dnipropetrovsk, en el este del país, la cifra provisional del ataque ruso es de dos muertos y siete heridos.
Según comunicó en Telegram Vladislav Haivanenko, responsable de la Administración Militar de Dnipropetrovsk, las víctimas fueron consecuencia de los impactos de drones rusos en la región de Sinelniki.
La Fuerza Aérea de Ucrania informó de que en el ataque aéreo ruso de la noche del viernes a este sábado se registraron una ataques con drones y cinco con misiles balísticos en once puntos del territorio ucraniano.
