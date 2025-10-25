Daños en el lugar del impacto de un misil ruso en Kiev, Ucrania, el 25 de octubre de 2025, en medio de la invasión rusa. Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Daños en el lugar del impacto de un misil ruso en Kiev, Ucrania, el 25 de octubre de 2025, en medio de la invasión rusa. Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Agencia EFE
Agencia EFE

Al menos tres muertos y 17 heridos en Ucrania tras ataque nocturno ruso
Al menos tres muertos y 17 heridos en Ucrania tras ataque nocturno ruso

Al menos tres muertos y 17 heridos en Ucrania tras ataque nocturno ruso

Las informaron de que el de la noche del viernes a este sábado causó la muerte de al menos tres personas, mientras que otras 17 resultaron heridas.

Según informó en su cuenta de Telegram Timur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de la ciudad de Kiev, en la capital ucraniana perdió la vida una persona en el último ataque ruso contra una urbe que fue objetivo de Rusia al igual que otros puntos del norte, sur y este del país del presidente .

PUEDES VER: Zelensky y aliados europeos respaldan negociar con Rusia con base en línea de frente actual

Tkachenko informó de un recuento de diez heridos en la capital de Ucrania, mientras que desde la Administración Militar de Dnipropetrovsk, en el este del país, la cifra provisional del ataque ruso es de dos muertos y siete heridos.

Según comunicó en Telegram Vladislav Haivanenko, responsable de la Administración Militar de Dnipropetrovsk, las víctimas fueron consecuencia de los impactos de drones rusos en la región de Sinelniki.

Al menos dos personas murieron y otras 17 resultaron heridas después de que las fuerzas rusas lanzaran un ataque nocturno contra Kiev. Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Al menos dos personas murieron y otras 17 resultaron heridas después de que las fuerzas rusas lanzaran un ataque nocturno contra Kiev. Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

La Fuerza Aérea de Ucrania informó de que en el ataque aéreo ruso de la noche del viernes a este sábado se registraron una y cinco con misiles balísticos en once puntos del .

Gran parte de Ucrania se encontraba este miércoles 22 de octubre sin electricidad tras ataques rusos que dejaron al menos seis muertos, un día después de conocerse el aplazamiento de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin. (AFP)

