Al menos tres personas han muerto y una veintena han resultado heridas, en un ataque ruso con misiles contra una terminal postal en un suburbio de la ciudad ucraniana de Járkov, informó el jefe de la Administración Militar Regional, Ole Siniehubov, a través de Telegram.

“Trágicamente, las víctimas son hombres de 24, 45 y 62 años”, escribió Siniehubov en referencia a los fallecidos, tras aclarar que tres de los heridos se encuentran en estado crítico y los médicos luchan por salvarles la vida.

Siniehubov agregó que todos los servicios de emergencia están funcionando en modo reforzado.

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Los rusos han atacado desde la noche del sábado diversas regiones ucranianas, entre ellas la de Kiev donde al menos una persona murió en un ataque con misiles.

Según la Fuerza Aérea ucraniana los rusos lanzaron contra Kiev y las cercanías cerca de dos docenas de misiles.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo en su cuenta de X que los rusos habían disparado durante la noche más de cuarenta misiles contra Ucrania, la mayoría de ellos contra Kiev, y 120 drones de ataques.

“Hasta ahora ha muerto una persona y 16 han resultado heridas en la región de Kiev. Mi solidaridad con sus familias. Todos los afectados reciben la atención médica necesaria”, dijo Zelensky en X.

El ataque afectó a numerosos edificios, entre ellos un supermercado.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla en una conferencia de prensa en el Castillo de Dublín, el 1 de julio de 2026. (Paul Faith / AFP) / PAUL FAITH

Un día antes Ucrania había atacado dos centros logísticos en Rusia que según Zelensky eran usados con fines militares, provocando al menos ocho muertos.

Desde hace cuatro años Rusia ataca con misiles y drones a Ucrania casi a diario. El ejército ucraniano, por su parte, ha intensificado sus ataques con drones a Rusia.

Zelensky actualmente tiene que hacer frente a protestas por el cese del popular ministro de Defensa Mijailo Fédorov y ha insinuado posibles cambios en la cúpula del ejército.

El presidente recordó que durante la semana los rusos han atacado con 1.450 drones, 1.640 bombas guiadas y 99 misiles de diverso tipo varias regiones ucranianas.

Según Zelensky actualmente la prioridad es mejorar la protección contra misiles balísticos, para lo cual se necesitan sistemas de interceptación.