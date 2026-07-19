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Resumen

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Imagen de archivo de un soldado ucraniano en Járkov, en el este de Ucrania. Foto: EFE/ Rostyslav Averchuk
Imagen de archivo de un soldado ucraniano en Járkov, en el este de Ucrania. Foto: EFE/ Rostyslav Averchuk
Por Agencia EFE

Al menos tres personas han muerto y una veintena han resultado heridas, en un ataque ruso con misiles contra una terminal postal en un suburbio de la ciudad ucraniana de Járkov, informó el jefe de la Administración Militar Regional, Ole Siniehubov, a través de Telegram.

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