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El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, interviene durante una rueda de prensa en el Club Nacional de Prensa de Japón en Tokio, el 20 de mayo de 2026. (Kazuhiro NOGI / AFP)
El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, interviene durante una rueda de prensa en el Club Nacional de Prensa de Japón en Tokio, el 20 de mayo de 2026. (Kazuhiro NOGI / AFP)
/ KAZUHIRO NOGI
Por Agencia EFE

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este jueves que el curso de la guerra en Ucraniano es sostenible” y que puede derivar en “una escalada fuera de control” durante una sesión del Consejo de Seguridad celebrada a petición de Kiev.

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