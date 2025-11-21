El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hace un gesto durante una conferencia de prensa en un hotel de Beirut el 18 de enero de 2025. (Foto de Ibrahim AMRO / AFP)
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hace un gesto durante una conferencia de prensa en un hotel de Beirut el 18 de enero de 2025. (Foto de Ibrahim AMRO / AFP)
/ IBRAHIM AMRO
Agencia EFE
Agencia EFE

Agencia EFE

Guterres asegura que la ONU no ha recibido ningún plan de paz de EE.UU. para Ucrania
Guterres asegura que la ONU no ha recibido ningún plan de paz de EE.UU. para Ucrania

Guterres asegura que la ONU no ha recibido ningún plan de paz de EE.UU. para Ucrania

El secretario general de Naciones Unidas, , afirmó este viernes que no conoce el plan de paz que, según algunas informaciones, , y subrayó que los criterios de cualquier acuerdo deben basarse en los principios de la Carta de la ONU.

“No conocemos este plan (...). Estamos hablando de algo que aparece en los medios pero que nunca fue presentado formalmente por Estados Unidos”, dijo Guterres durante una rueda de prensa celebrada en la víspera de la Cumbre de Líderes del G20 que tendrá lugar este fin de semana en Johannesburgo.

Francisco Sanz
Asimismo, recalcó que, para la ONU, una solución de paz para Ucrania debe estar respaldada por las resoluciones de la Asamblea General, “que han señalado claramente que debe respetarse la integridad territorial de Ucrania”.

No obstante, poco antes de la comparecencia de Guterres, el presidente de Estados Unidos, , anunció que quiere que su homólogo ucraniano, , firme el plan de paz de 28 puntos en el que trabaja antes de Acción de Gracias, que se celebra el próximo 27 de noviembre, según informó el diario Washington Post.

El plan de paz diseñado por EE.UU. -y que Moscú dice desconocer-, plantea que Kiev limite su Ejército a un máximo de 600.000 efectivos tras la guerra, descarte incorporarse a la OTAN y se retire del territorio que aún controla en el este del país, en la región oriental del Donbás, que quedaría tras el conflicto como zona desmilitarizada y sería reconocida de facto como rusa.

Esta fotografía tomada y publicada el 21 de noviembre de 2025, muestra al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, escuchando durante una llamada telefónica con el presidente francés, el primer ministro británico y la canciller alemana mientras está sentado en su oficina en Kiev. Foto: Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania / AFP
Esta fotografía tomada y publicada el 21 de noviembre de 2025, muestra al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, escuchando durante una llamada telefónica con el presidente francés, el primer ministro británico y la canciller alemana mientras está sentado en su oficina en Kiev. Foto: Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania / AFP
/ HANDOUT

Por su parte, Zelensky, afirmó este viernes en un discurso a la nación que el país , al considerar que la propuesta de Trump cruza varias de las líneas rojas de Ucrania.

Aún así, aseguró que trabajará sin descanso los próximos días y semanas para avanzar hacia la paz en términos asumibles para Ucrania.

Al menos seis personas murieron el viernes 14 de noviembre en Ucrania como resultado de ataques rusos con drones y misiles, que tuvieron como epicentro la capital, Kiev, donde se concentran la mayoría de las víctimas. (AFP)

