Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, pronuncia un discurso en la oficina de las Naciones Unidas, en Ginebra, el 23 de febrero de 2026. (Fabrice COFFRINI / AFP)
El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, pronuncia un discurso en la oficina de las Naciones Unidas, en Ginebra, el 23 de febrero de 2026. (Fabrice COFFRINI / AFP)
/ FABRICE COFFRINI
Por Agencia EFE

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este martes ante el Consejo de Seguridad que, cuatro años después del comienzo de la guerra en Ucrania, el costo humano es “catastrófico” y pidió “medidas concretas” para desescalar la violencia.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.