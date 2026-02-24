El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este martes ante el Consejo de Seguridad que, cuatro años después del comienzo de la guerra en Ucrania, el costo humano es “catastrófico” y pidió “medidas concretas” para desescalar la violencia.

En un mensaje leído por la subsecretaria general para Asuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo, Guterres subrayó que el conflicto sigue teniendo “consecuencias en cascada” por lo que calificó como “una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de la ONU”.

“Vidas destrozadas. Comunidades devastadas. Y una inestabilidad regional y mundial cada vez más profunda”, señaló el jefe de la ONU al describir el impacto de los cuatro años de enfrentamientos.

Asimismo, insistió en que se necesitan “medidas concretas para desescalar la violencia y abrir espacio a la negociación”.

Según detalló, el costo humano es “catastrófico”, dado que más de 15.000 civiles han muerto desde el inicio del conflicto y más de 41.000 han resultado heridos.

Además, millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares o dependen de asistencia humanitaria para sobrevivir, agregó el diplomático portugués.

Guterres destacó que el último año fue “el más mortífero para la población civil ucraniana” desde 2022, y que la situación de los niños es “particularmente alarmante”, con más de 3.200 fallecidos o heridos.

Condena a los ataques en invierno

El secretario general también denunció la intensificación de los bombardeos contra infraestructuras energéticas civiles durante el invierno, ataques que han dejado a millones de personas sin electricidad, calefacción y agua durante periodos prolongados, incluso en Kiev, en medio de temperaturas bajo cero que “convierten el acceso a servicios básicos en una cuestión de supervivencia”.

También reconoció que civiles en territorio ruso se ven cada vez más afectados por acciones atribuidas a Ucrania, y recordó que el derecho internacional humanitario prohíbe de forma inequívoca los ataques contra civiles.

“Condeno todos esos ataques, dondequiera que ocurran”, aseveró.

Guterres advirtió además de los riesgos que el conflicto supone para la seguridad de las instalaciones nucleares ucranianas, y calificó la situación como un “inconcebible juego de ruleta nuclear”.

En el ámbito de los derechos humanos, señaló que la Oficina del Alto Comisionado ha documentado violaciones generalizadas, incluidas “torturas, violencia sexual y ejecuciones de prisioneros de guerra y detenidos civiles, en un contexto de escasa rendición de cuentas”.

Este martes por la mañana, la Asamblea General aprobó una resolución que reclama un alto el fuego inmediato, completo e incondicional entre Ucrania y Rusia, así como una paz duradera y el intercambio de prisioneros.

Con 107 votos a favor, 51 abstenciones y 12 votos en contra, la luz verde a la resolución reflejó la amplia solidaridad internacional con Ucrania en el cuarto aniversario de la invasión de su territorio por parte de Rusia.

La Asamblea General, que no tiene poder vinculante pero sí simbólico, ha expresado amplio apoyo a Ucrania en ocasiones previas.

La emergencia energética en Ucrania se está agravando al prolongarse los cortes de suministro también en el oeste del país, lo que ha llevado a que millones de personas vivan con sólo unas horas de electricidad al día debido a los ataques rusos contra la infraestructura esencial. (EFE)

