El número de fallecidos en la región fronteriza rusa de Bélgorod a consecuencia del ataque de drones ucranianos de la pasada noche ascendió a cinco, según informaron hoy las autoridades locales.

“Durante el escombreo de las ruinas de un edificio que había sufrido un incendio fue hallado el cuerpo de un hombre. Otro hombre que estaba en estado de extrema gravedad, falleció en el hospital. Los médicos lucharon hasta el final por su vida, pero las lesiones resultaron incompatibles con la vida”, informó en Telegram el departamento de prensa del Gobierno local.

Anteriormente las autoridades habían informado de la muerte de tres personas, una mujer y dos hombres.

“Resultaron heridas 25 personas, incluyendo a dos menores de edad”, añadieron.

Esta mañana el gobernador en funciones local, Alexandr Shuváyev, escribió en Telegram que “Bélgorod de nuevo sufrió un ataque masivo de los terroristas de Kiev. En estos momentos tenemos información de 13 heridos, incluyendo a dos menores de edad a consecuencia de los impactos. Un niño de cuatro años fue trasladado en una ambulancia al hospital pediátrico regional con heridas de esquirlas en el tórax”.

Ataque masivo con drones ucranianos contra Bélgorod. Foto: @breakinglv/ X

El Gobierno local señaló que durante la pasada noche la ciudad fue atacada por 16 drones, “tres de los cuales fueron derribados”.

Las defensas antiaéreas rusas reportaron este domingo el derribo de 153 drones ucranianos sobre 17 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov, según informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia.

“Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 153 drones ucranianos de ala fija”, indicó el mando castrense ruso en sus canales de Telegram y MAX.

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