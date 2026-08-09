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Resumen

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En la región de Bélgorod de Rusia, un dron ucraniano atacó un edificio residencial de gran altura. Foto: @breakinglv/ X
En la región de Bélgorod de Rusia, un dron ucraniano atacó un edificio residencial de gran altura. Foto: @breakinglv/ X
Por Agencia EFE

El número de fallecidos en la región fronteriza rusa de Bélgorod a consecuencia del ataque de drones ucranianos de la pasada noche ascendió a cinco, según informaron hoy las autoridades locales.

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