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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Ludovic MARIN / Ramil SITDIKOV / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Ludovic MARIN / Ramil SITDIKOV / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está dispuesto a reunirse con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, en cualquier lugar excepto Moscú, afirmó esté sábado el asesor de la oficina presidencial ucraniana Serguí Leshchenko.

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