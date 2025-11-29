Ataque con drones navales paraliza una gran terminal petrolera rusa

Una de las mayores terminales petroleras de Rusia interrumpió el sábado su actividad por un ataque con drones navales, antes de nuevas conversaciones entre estadounidenses y ucranianos para poner fin a la guerra.

Este nuevo encuentro en Washington quedó eclipsado por la destitución de la mano derecha del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien debía encabezar la delegación, y por el intercambio de hostilidades entre ambos bandos.

El sábado, parte de Ucrania se despertó bajo una lluvia de drones y misiles rusos, que mataron a tres personas y provocaron daños en varios edificios de Kiev, según las autoridades.

Las explosiones nocturnas mantuvieron a muchos habitantes despiertos durante la noche, según periodistas de AFP, y privaron de electricidad a medio millón de hogares en la capital, dijo el Ministerio de Energía.

“Escuchamos una explosión muy fuerte”, explicó Natalia Shkoda, una residente de 43 años. “Mi marido dijo: ‘Puede que haya impactado nuestro coche’. Y cuando fui afuera, lo vi ardiendo”.

El jefe de la administración militar de la ciudad, Timur Tkachenko, lo denunció como “un intento por parte de los rusos de aterrorizar pura y simplemente a la población civil”.

En la misma jornada, drones navales atacaron una importante terminal petrolera en el puerto ruso de Novorosíisk, en el sur del país y a orillas del mar Negro.

El Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC), el propietario de la terminal que incluye grupos estadounidenses como Chevron y ExxonMobil, denunció la acción como “un ataque terrorista”.

Esta captura de video, tomada de las imágenes difundidas por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) el 29 de noviembre de 2025, muestra el humo que se eleva de un buque de carga en llamas en el mar Negro, frente a la costa turca, en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Foto: SERVICIO DE SEGURIDAD DE UCRANIA / AFP / -

A consecuencia de la acción, uno de los puntos de amarre de la terminal quedó inoperativo y la empresa anunció que las cargas se reanudarán “una vez las amenazas de drones se levanten”.

El oleoducto de CPC, que empieza en Kazajistán, es una importante vía de transporte para el petróleo kazajo y una de las más grandes del mundo en términos de volumen, pues gestiona alrededor del 1% del suministro global.

Ucrania no hizo comentarios ni reivindicó esta acción. En cambio, sí que asumió la responsabilidad por los ataques contra dos petroleros en el mar Negro que presuntamente transportaban petróleo ruso.

Los dos barcos fueron golpeados por explosiones enfrente de la costa turca el viernes por la tarde, dijo el Ministerio de Transportes del país euroasiático. Uno de ellos fue atacado nuevamente el sábado.

Una fuente del servicio de seguridad ucraniano SBU dijo a AFP que “drones navales habían atacado con éxito las embarcaciones”.