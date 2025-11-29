Ataque con drones navales paraliza una gran terminal petrolera rusa

Escucha la noticia
Ataque con drones navales paraliza una gran terminal petrolera rusaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Una de las mayores terminales petroleras de Rusia interrumpió el sábado su actividad por un ataque con drones navales, antes de nuevas conversaciones entre estadounidenses y ucranianos para poner fin a la guerra.
Este nuevo encuentro en Washington quedó eclipsado por la destitución de la mano derecha del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien debía encabezar la delegación, y por el intercambio de hostilidades entre ambos bandos.
Newsletter Vuelta al Mundo
El sábado, parte de Ucrania se despertó bajo una lluvia de drones y misiles rusos, que mataron a tres personas y provocaron daños en varios edificios de Kiev, según las autoridades.
PUEDES VER: Andriy Yermak, el fiel lugarteniente en la sombra que ha dejado caer Zelensky | PERFIL
Las explosiones nocturnas mantuvieron a muchos habitantes despiertos durante la noche, según periodistas de AFP, y privaron de electricidad a medio millón de hogares en la capital, dijo el Ministerio de Energía.
“Escuchamos una explosión muy fuerte”, explicó Natalia Shkoda, una residente de 43 años. “Mi marido dijo: ‘Puede que haya impactado nuestro coche’. Y cuando fui afuera, lo vi ardiendo”.
El jefe de la administración militar de la ciudad, Timur Tkachenko, lo denunció como “un intento por parte de los rusos de aterrorizar pura y simplemente a la población civil”.
En la misma jornada, drones navales atacaron una importante terminal petrolera en el puerto ruso de Novorosíisk, en el sur del país y a orillas del mar Negro.
El Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC), el propietario de la terminal que incluye grupos estadounidenses como Chevron y ExxonMobil, denunció la acción como “un ataque terrorista”.
A consecuencia de la acción, uno de los puntos de amarre de la terminal quedó inoperativo y la empresa anunció que las cargas se reanudarán “una vez las amenazas de drones se levanten”.
El oleoducto de CPC, que empieza en Kazajistán, es una importante vía de transporte para el petróleo kazajo y una de las más grandes del mundo en términos de volumen, pues gestiona alrededor del 1% del suministro global.
Ucrania no hizo comentarios ni reivindicó esta acción. En cambio, sí que asumió la responsabilidad por los ataques contra dos petroleros en el mar Negro que presuntamente transportaban petróleo ruso.
Los dos barcos fueron golpeados por explosiones enfrente de la costa turca el viernes por la tarde, dijo el Ministerio de Transportes del país euroasiático. Uno de ellos fue atacado nuevamente el sábado.
Una fuente del servicio de seguridad ucraniano SBU dijo a AFP que “drones navales habían atacado con éxito las embarcaciones”.
TE PUEDE INTERESAR
- Rusia se prepara para debatir el plan de paz con la delegación de EE.UU. la semana que viene
- Zelensky anuncia la dimisión de su jefe de gabinete, Andriy Yermak
- Rusia revela que ha recibido el marco del plan de paz de EE.UU. consensuado en Ginebra
- Putin: Rusia cesará combates si Ucrania se retira de los territorios reclamados por Moscú
Contenido sugerido
Contenido GEC