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Personas intentan llegar a sus apartamentos en el lugar de un ataque ruso contra una zona residencial en Kiev, Ucrania, el 2 de junio de 2026, en medio de la invasión rusa. (EFE/EPA/MAXYM MARUSENKO).
Personas intentan llegar a sus apartamentos en el lugar de un ataque ruso contra una zona residencial en Kiev, Ucrania, el 2 de junio de 2026, en medio de la invasión rusa. (EFE/EPA/MAXYM MARUSENKO).
/ MAXYM MARUSENKO
Por Agencia EFE

Rusia lanzó a lo largo de la madrugada del martes contra Kiev, Dnipró, Kharkiv y otras ciudades y regiones de Ucrania uno de los ataques contra la retaguardia enemiga más masivos de toda la guerra, con al menos 18 muertos, que revela de nuevo una vulnerabilidad ucraniana ante los ataques rusos con misiles balísticos.

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