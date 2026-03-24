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Los bomberos extinguen un incendio en un edificio de apartamentos tras un ataque aéreo ruso en Zaporizhia en la madrugada del 24 de marzo de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Darya NAZAROVA / AFP
Los bomberos extinguen un incendio en un edificio de apartamentos tras un ataque aéreo ruso en Zaporizhia en la madrugada del 24 de marzo de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Darya NAZAROVA / AFP
/ DARYA NAZAROVA
Por Agencia AFP

Una andanada de misiles y drones rusos mataron a cinco personas e hirieron a una veintena el martes a lo largo de Ucrania, en el ataque más intenso en las últimas semanas, informaron las autoridades.

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