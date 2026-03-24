Una andanada de misiles y drones rusos mataron a cinco personas e hirieron a una veintena el martes a lo largo de Ucrania, en el ataque más intenso en las últimas semanas, informaron las autoridades.

Periodistas de AFP en la ciudad sureña de Zaporiyia, repetidamente golpeada en los ataques rusos, observaron un incendio que arrasaba varios pisos de una torre residencial, cuyas ventanas y balcones quedaron destrozados.

El ataque nocturno ocurrió en momentos de preocupación para Ucrania sobre su capacidad de repeler los bombardeos rusos, al agotarse sus existencias de sistemas estadounidenses de defensa aérea debido a la guerra en Oriente Medio.

Rusia disparó por la noche más de 390 drones y 34 misiles balísticos, crucero y guiados, indicaron la fuerza aérea ucraniana y el presidente Volodymyr Zelensky.

El Ejército ruso ha lanzado durante la madrugada un ataque combinado con misiles y drones contra varias regiones de Ucrania. (EFE/ Servicios de Emergencias de Ucrania). / Servicios de Emergencias de Ucrania

“Estas cifras claramente muestran que se necesita más protección para salvar vidas de los ataques rusos”, expresó Zelensky en redes sociales.

“Es importante continuar apoyando a Ucrania y asegurar que todos los acuerdos de defensa aérea sean implementados a tiempo”, agregó.

El ministro Ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga, acusó a Moscó de atacar “deliberadamente” a civiles.

En tanto, una tercera ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin al conflicto se vio descarrilada por la guerra en Oriente Medio.

En esta fotografía se ve a los equipos de rescate ucranianos trabajando en un edificio residencial dañado tras un ataque aéreo en Dnipro, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Telegram / @dnipropetrovskaODA / AFP / HANDOUT

Ucrania ha intentado canjear su tecnología y capacidad antidrones por misiles de defensa aérea, que requiere con urgencia, y envió expertos militares a los países del Golfo que enfrentan ataques con drones iraníes.

Viviendas e infraestructuras atacadas

En su discurso televisivo diario del lunes por la noche, Zelensky había advertido de la posibilidad de un “ataque masivo” ruso.

Los misiles y drones rusos cayeron sobre áreas residenciales e infraestructuras energéticas y de transporte en toda Ucrania, dijeron las autoridades.

En Poltava, el jefe de la administración regional, Vitali Diakivnich, reportó al menos dos fallecidos y 12 heridos, incluido un niño de cinco años que permanece bajo cuidados intensivos.

En Zaporiyia, el administrador regional, Ivan Fedorov, anunció un “ataque masivo combinado de misiles y drones” rusos que mató a una persona e hirió a nueve.

Un pasajero de 61 años que viajaba en un tren en la región nororiental de Járkov “murió en el acto”, luego de que su vagón fue alcanzado por un dron, informó la fiscalía regional.

Y en Jersón, los ataques rusos “mataron a un civil en su propia casa”, según las autoridades locales.

En el campo de batalla, el ejército ruso informó el mates que capturó una aldea ucraniana en la región de Járkov.

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 y ocupa grandes extensiones en el sur y este del país, al tiempo que lanza ataques diarios con drones y misiles contra su país vecino.

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