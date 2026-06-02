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Esta fotografía muestra ataques con misiles de Rusia en Kiev el 2 de junio de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Sergei SUPINSKY / AFP).
Esta fotografía muestra ataques con misiles de Rusia en Kiev el 2 de junio de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Sergei SUPINSKY / AFP).
/ SERGEI SUPINSKY
Por Agencia AFP

Las fuerzas rusas atacaron Ucrania el martes de madrugada con cientos de drones y decenas de misiles balísticos que dejaron al menos 18 muertos en el país, seis de ellos en Kiev, donde se registraron fuertes explosiones, informaron las autoridades.

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