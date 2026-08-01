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Equipos de rescate trabajan en el exterior de un edificio residencial de varias plantas dañado tras los masivos ataques con misiles balísticos rusos en la capital ucraniana, Kiev, el 1 de agosto de 2026. (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP)
Equipos de rescate trabajan en el exterior de un edificio residencial de varias plantas dañado tras los masivos ataques con misiles balísticos rusos en la capital ucraniana, Kiev, el 1 de agosto de 2026. (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Al menos diez personas murieron el sábado en Kiev y su región durante un nuevo ataque de misiles balísticos rusos, en un momento en que el presidente estadounidense Donald Trump duda sobre si autorizar a Ucrania a producir misiles antiaéreos Patriot para interceptarlos.

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