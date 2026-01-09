Ataque ruso dañó 20 edificios residenciales en Kiev y la embajada de Catar, afirma Zelensky

Escucha la noticia
Ataque ruso dañó 20 edificios residenciales en Kiev y la embajada de Catar, afirma ZelenskyResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Un “masivo” ataque nocturno ruso contra Ucrania dañó 20 edificios residenciales en Kiev y sus suburbios, así como la embajada de Catar, afirmó el viernes el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
“El edificio de la embajada de Catar resultó dañado anoche por un dron ruso”, al igual que 20 inmuebles residenciales de la capital, señaló Zelensky.
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: Volodymyr Zelensky: la arquitectura de seguridad para Ucrania está “practicamente lista”
El mandatario confirmó el balance de cuatro muertos, proporcionado previamente por la policía.
Algunos barrios quedaron sumidos en la oscuridad durante lo que el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, describió como un “ataque masivo con misiles enemigos”.
Ucrania y sus aliados occidentales, que intentan poner fin al conflicto cuando se acerca a los cuatro años, acordaron esta semana que Europa desplegará tropas en territorio ucraniano tras un eventual alto el fuego.
Pero Moscú, que lanzó su invasión en febrero de 2022 en parte para impedir que Ucrania se uniera a la OTAN, ha rechazado repetidamente la idea de que se estacionen allí fuerzas occidentales y dijo el jueves que esas tropas serían consideradas “objetivos militares legítimos”.
Mientras la diplomacia intenta hacer lo suyo para cerrar el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Moscú ha seguido presionando con ataques diarios a Ucrania en medio de las temperaturas gélidas del invierno.
TE PUEDE INTERESAR
- Zelensky informa de ataque ruso con misiles sobre edificios en Járkov y con trece heridos
- Rusia logró en 2025 su mayor avance territorial en Ucrania desde 2022
- “El acuerdo de paz está listo en un 90%, queda un 10%”, dice Zelensky a los ucranianos
- Ucrania apuesta por drones y ataques de largo alcance para su defensa contra Rusia en 2026
Contenido sugerido
Contenido GEC