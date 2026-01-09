El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, este lunes en Berlín. Foto: EFE/EPA/Nadia WohllebenOHLLEBEN / POOL
Agencia EFE
Agencia EFE

Ataque ruso dañó 20 edificios residenciales en Kiev y la embajada de Catar, afirma Zelensky
Un dañó 20 edificios residenciales en Kiev y sus suburbios, así como la embajada de Catar, afirmó el viernes el presidente ucraniano, .

“El edificio de la embajada de Catar resultó dañado anoche por un dron ruso”, al igual que 20 inmuebles residenciales de la capital, señaló Zelensky.

El mandatario confirmó el balance de cuatro muertos, proporcionado previamente por la policía.

Algunos barrios quedaron sumidos en la oscuridad durante lo que el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, describió como un “ataque masivo con misiles enemigos”.

Ucrania y sus aliados occidentales, que intentan poner fin al conflicto cuando se acerca a los cuatro años, acordaron esta semana que tras un eventual alto el fuego.

Rescatistas ucranianos trabajan en escenario de un ataque ruso en Kiev este 9 de enero. Foto: EFE/EPA/Maxym Marusenko
Pero Moscú, que lanzó su invasión en febrero de 2022 en parte para ha rechazado repetidamente la idea de que se estacionen allí fuerzas occidentales y dijo el jueves que esas tropas serían consideradas “objetivos militares legítimos”.

Mientras la diplomacia intenta hacer lo suyo para cerrar el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Moscú ha seguido presionando con ataques diarios a Ucrania en medio de las temperaturas gélidas del invierno.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene previsto reunirse el domingo 28 de diciembre en Florida con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para mantener conversaciones sobre un alto el fuego con Rusia, informó Kiev el viernes. (AFP)

