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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una rueda de prensa en el Palacio Mariinski de Kiev, Ucrania, el 4 de octubre de 2026. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una rueda de prensa en el Palacio Mariinski de Kiev, Ucrania, el 4 de octubre de 2026. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)
/ SERGEY DOLZHENKO
Por Agencia AFP

Un misil ruso impactó este martes por la noche contra una central eléctrica en Kiev sin que Ucrania recibiera una alerta temprana de sus aliados occidentales sobre el ataque, indicó el presidente Volodymyr Zelensky.

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