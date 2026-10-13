Un misil ruso impactó este martes por la noche contra una central eléctrica en Kiev sin que Ucrania recibiera una alerta temprana de sus aliados occidentales sobre el ataque, indicó el presidente Volodymyr Zelensky.

Ucrania depende de los servicios de inteligencia militar occidentales, en particular los estadounidenses, para detectar los ataques rusos.

“Ataque ruso con misil balístico contra Kiev. Una vez más, ningún aviso previo por parte de nuestros aliados. El objetivo principal era una infraestructura energética, concretamente la central termoeléctrica número 4. Lamentablemente, fue impactada”, señaló Zelensky en Facebook.

Periodistas de la AFP en la capital ucraniana reportaron haber oído varias explosiones.

Zelensky afirmó que los sistemas ucranianos recién detectaron los misiles cuando ya se acercaban a la ciudad.

“Esto es absolutamente injusto: están destruyendo nuestra infraestructura y Ucrania ni siquiera recibe alertas tempranas sobre lanzamientos de misiles balísticos”, añadió.

El presidente estadounidense Trump sembró confusión el domingo con el sorpresivo anuncio de una “tregua energética” en su red Truth Social, al afirmar que Rusia y Ucrania habían acordado poner fin a sus ataques de largo alcance contra centrales eléctricas y refinerías de petróleo.

Trump ha arremetido en repetidas ocasiones contra Zelensky por los ataques contra refinerías rusas de petróleo y el sábado sugirió que “es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”.

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