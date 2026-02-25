Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Desde la invasión rusa en febrero de 2022, decenas de miles de personas han muerto, amplias zonas del este y el sur de Ucrania han quedado destruidas y millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares. (Photo by Handout / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP)
Desde la invasión rusa en febrero de 2022, decenas de miles de personas han muerto, amplias zonas del este y el sur de Ucrania han quedado destruidas y millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares. (Photo by Handout / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

El número de civiles rusos fallecidos este miércoles en un ataque ucraniano con drones contra una planta química en la región rusa de Smolensk, fronteriza con Bielorrusia, ascendió a siete, según informó el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.