El número de civiles rusos fallecidos este miércoles en un ataque ucraniano con drones contra una planta química en la región rusa de Smolensk, fronteriza con Bielorrusia, ascendió a siete, según informó el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

“A consecuencia de la detonación de artefactos explosivos sufrieron civiles, de los cuales murieron siete personas y al menos diez resultaron heridos”, señaló el CIR en la red de mensajería MAX, el WhatsApp ruso.

Anteriormente el gobernador de Smolensk, Vasili Anojin, informó en las redes sociales de la muerte de “cuatro operarios de la empresa (Dorogobozh)”.

En su canal de Telegram, el gobernador denunció que durante la noche la región de Smolensk fue víctima de un masivo ataque de drones ucranianos.

“Las defensas antiaéreas rusas derribaron 14 drones, pero lamentablemente hay víctimas entre la población civil”, señaló.

Anojin indicó que los heridos fueron trasladados a una instalación médica, donde reciben la atención necesaria.

Ucrania denuncia que Rusia ha intensificado sus ataques a infraestructuras clave antes del invierno. Foto: Presidencia de Ucrania

“Para minimizar las posibles amenazas a la población se estudia la posibilidad de evacuar a los habitantes de la localidad más cercana”, adelantó, al prometer que las autoridades ofrecerán todo el apoyo necesario a los familiares de los fallecidos y heridos.

Anteriormente, varios canales independientes rusos informaron, basándose en fotos y vídeos de usuarios locales, sobre el ataque a la planta química de Smolensk, en la que se produce amoniaco.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 69 drones ucranianos sobre nueve regiones de Rusia y el mar Negro, según informó este miércoles el Ministerio de Defensa ruso.

Ucrania y Rusia intercambian a diario ataques con drones y misiles contra sus infraestructuras críticas, como parte de una táctica de desgaste dirigida a socavar el potencial enemigo.

