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Incendios masivos arden en el Complejo de Refinería de Petróleo de Tatarstán en Nizhnekamsk tras un ataque con drones ucranianos. Foto: X/@MarioNawfal
Incendios masivos arden en el Complejo de Refinería de Petróleo de Tatarstán en Nizhnekamsk tras un ataque con drones ucranianos. Foto: X/@MarioNawfal
Por Agencia AFP

Drones ucranianos alcanzaron el domingo la zona industrial de Nizhnekamsk, en el centro de Rusia, según las autoridades locales, y provocaron un incendio en una de las mayores plantas petroquímicas del país.

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