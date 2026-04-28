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Ucrania denuncia que Rusia ha intensificado sus ataques a infraestructuras clave antes del invierno. Foto: Presidencia de Ucrania
Ucrania denuncia que Rusia ha intensificado sus ataques a infraestructuras clave antes del invierno. Foto: Presidencia de Ucrania
Por Agencia EFE

Un ataque ucraniano a la refinería de la ciudad portuaria rusa de Tuapsé, a orillas del mar Negro, generó hoy un incendio tras la caída de fragmentos de un dron que fue derribado, según informaron las autoridades locales.

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