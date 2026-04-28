Un ataque ucraniano a la refinería de la ciudad portuaria rusa de Tuapsé, a orillas del mar Negro, generó hoy un incendio tras la caída de fragmentos de un dron que fue derribado, según informaron las autoridades locales.

“En Tuapsé, debido a la caída de fragmentos de un dron, se desató un incendio en la refinería. No hay víctimas”, informó en Telegram la Administración de la región de Krasnodar.

En la extinción de las llamas participan 122 bomberos y 39 carros, señalaron las autoridades.

El jefe del distrito administrativo de Tuapsé, Serguéi Boikó, informó en Telegram que en la ciudad se habilitó un centro de emplazamiento temporal.

El ataque ha sido confirmado por el Estado Mayor ucraniano. “Se han registrado impactos de drones de ataque en el perímetro del objetivo”, dice la nota castrense de Kiev, que informa de un incendio como consecuencia del ataque. “La magnitud de los daños está siendo establecida”, agrega el comunicado, que hace alusión al hecho de que este bombardeo se suma a anteriores ataques a este objetivo.

El Estado Mayor ucraniano destaca además que la refinería tiene un papel importante a la hora de abastecer a las tropas rusas que combaten en Ucrania.

Kiev dijo en la víspera que 24 depósitos de combustible fueron destruidos y otros cuatro dañados en otro de los ataques contra la refinería de Tuapsé lanzados por Ucrania en los últimos días, concretamente en el bombardeo llevado a cabo el 20 de abril.

Según el canal de Telegram independiente ruso ‘Ostorozhno, nóvosti’ (Cuidado, noticias), las explosiones comenzaron sobre las 02:00 hora local (23:00 GMT del lunes), en el marco de un ataque que duró varias horas.

Rusia lanzó contra territorio ucraniano 25 misiles y cerca de 300 drones de distintos tipos que tuvieron entre sus principales objetivos infraestructuras energéticas ucranianas. Foto: EFE/Servicio de Emergencias Estatal / -

El canal de Telegram Astra publicó un vídeo de cámaras de seguridad de la ciudad en el que se observa una gigantesca columna de humo negro, y confirmó el incendio en la refinería, que ha sido objeto de varios ataques en los últimos días.

Estos reiterados ataques ucranianos no solo han causado daños a la instalación, sino que provocaron un grave derrame de combustible al mar Negro de más de 10.000 metros que amenaza en convertirse en una catástrofe ecológica.

La situación medioambiental en la ciudad se ha deteriorado con la caída de lluvias contaminadas con petróleo, gran concentración de cenizas en el aire, mientras que los niveles de xilol y benzol en el aire superan la norma de dos a tres veces.

La terminal de Tuapsé para la exportación de crudo ya fue atacada por drones el 16 de abril.

Durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas derribaron 186 drones ucranianos de ala fija sobre seis regiones y los mares Negro y Azov, según informó este lunes en Telegram el Ministerio de Defensa de Rusia.