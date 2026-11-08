Resumen

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Un transeúnte alumbra con una linterna mientras camina por una calle oscura durante un apagón en el centro de Kiev el 7 de noviembre de 2026, provocado por los ataques a las instalaciones energéticas del país en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Sergei SUPINSKY / AFP)
Un transeúnte alumbra con una linterna mientras camina por una calle oscura durante un apagón en el centro de Kiev el 7 de noviembre de 2026, provocado por los ataques a las instalaciones energéticas del país en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Sergei SUPINSKY / AFP)
/ SERGEI SUPINSKY
Por Agencia AFP

Los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania dejaron sin electricidad a cientos de miles de hogares en las regiones de Dnipropetrovsk y Járkov, informaron el domingo las autoridades y una empresa energética.

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