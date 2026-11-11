De acuerdo con un informe de Reuters, desde finales de octubre Ucrania ha intensificado sus ataques contra instalaciones petroleras rusas. Entre las plantas bombardeadas figuran refinerías de Riazán, Yaroslavl y la región del Volga.

Nueve de las 35 principales refinerías del país sufrieron interrupciones operativas o situaciones de emergencia durante la última semana, precisa el informe.

Además, detalla que las instalaciones afectadas tienen una capacidad nominal conjunta de unas 300.000 toneladas diarias, equivalentes a 2,2 millones de barriles. En este punto, cabe precisar que la capacidad total de refinado primario de Rusia es de unas 930.000 toneladas al día.

El humo se eleva sobre San Petersburgo tras un ataque aéreo contra la terminal petrolera de la ciudad el 18 de octubre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto: AFP). / STRINGER

Reuters sostiene que a finales de octubre, las refinerías rusas ‌procesaban unas 700.000 toneladas, o 5 millones ​de barriles por día. Dos fuentes de la industria petrolera consultadas por la agencia estiman que la reducción efectiva del procesamiento de crudo podría alcanzar las 200.000 toneladas diarias.

Reuters destaca que los ataques agravan las dificultades de Moscú para atender la demanda interna de combustibles.

La ofensiva ucraniana se intensificó después de que fracasara el alto el fuego sobre instalaciones energéticas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado entre Moscú y Kiev a finales de octubre.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, justificó la continuidad de los ataques contra refinerías como respuesta a los bombardeos rusos contra centrales eléctricas, redes energéticas, sistemas de calefacción y suministro de agua de Ucrania.

¿Puede el malestar social convertirse en un problema para Putin?

Ataque de Ucrania con drones contra una refinería en Moscú, en mismo día de la principal jornada de las elecciones parlamentarias en Rusia. (EFE/Cuenta oficial en X del ministro de exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha).

En diálogo con El Comercio, Francesco Tucci, director de la carrera de Comunicación y Periodismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), advierte que los ataques pueden convertirse en un problema creciente para Putin si se sostienen en el tiempo, pues sus efectos podrían extenderse desde el funcionamiento de las operaciones militares hasta la vida cotidiana de la población rusa. Sin embargo, pide tomar con cautela la cifra del 30% y recuerda que Rusia ha demostrado una importante capacidad de adaptación durante la guerra.

Para Tucci, la reducción de la capacidad de refinación no significa necesariamente que Rusia esté cerca de sufrir una parálisis económica.

“El factor tiempo es clave. Si Rusia consigue compensar rápidamente las pérdidas mediante reparaciones o mecanismos alternativos, el impacto será transitorio y no tendrá consecuencias prolongadas sobre su economía”, sostiene el analista.

Sin embargo, el escenario cambia si Ucrania logra mantener una ofensiva constante contra las instalaciones energéticas. En ese caso, los daños podrían acumularse y comprometer progresivamente la capacidad rusa para sostener el funcionamiento de su industria petrolera.

“Este tipo de interrupción se puede convertir en un problema que se va prolongando en el tiempo, porque puede afectar simultáneamente los ingresos por combustible, la logística de la guerra y, yo diría que lo más importante, la vida cotidiana de la población”, explica.

Refiere que una reducción prolongada del suministro puede encarecer el transporte, la distribución de productos y el desplazamiento de las personas.

El presidente de Rusia Vladimir Putin asiste a la cumbre de los países de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Pavel Bednyakov / AFP). / PAVEL BEDNYAKOV

No obstante, Tucci considera que todavía es prematuro anticipar una reacción social contra el Kremlin. Recuerda que, desde el comienzo de la invasión, una parte de la población rusa, especialmente de los sectores medios y altos, ha mostrado resistencia a involucrarse directamente en el conflicto. Como ejemplo, menciona la salida del país de numerosos hombres en edad militar cuando comenzó la guerra.

También explica que el Gobierno Ruso ha desarrollado mecanismos para mantener el reclutamiento de soldados, ofreciendo importantes incentivos económicos a quienes se incorporan voluntariamente a las fuerzas armadas.

Para el analista, si los ataques ucranianos se prolongan y sus efectos comienzan a sentirse de manera más directa entre los ciudadanos, podría aparecer un mayor malestar social. Pero advierte que el Gobierno de Putin cuenta con herramientas para contener eventuales manifestaciones de descontento.

Considera que el Kremlin podría recurrir a la censura, las medidas represivas y el nacionalismo para neutralizar posibles expresiones de descontento contra el Gobierno.

La presión sobre la logística militar rusa

Los ataques contra las refinerías también tienen un objetivo militar: dificultar el abastecimiento de combustible y elevar el costo de mantener las operaciones de las fuerzas rusas en el frente de guerra.

Tucci explica que el suministro de diésel, combustible de aviación y otros derivados del petróleo es importante para sostener las operaciones militares. A ello se suma que Rusia debe destinar recursos adicionales a proteger instalaciones energéticas situadas lejos de las zonas de combate.

Sin embargo, el especialista advierte que una reducción de la capacidad de refinación no implica automáticamente que las fuerzas rusas se queden sin combustible o que sus operaciones militares queden paralizadas.

“Este tipo de ataques presiona la logística y la capacidad de llevar adelante operaciones, pero no las paraliza. Menor capacidad de refinación no equivale automáticamente a ataques inmovilizados o aviones sin combustible”, precisa.

Según el analista, hasta el momento no hay indicios de una interrupción generalizada del abastecimiento militar ruso. El suministro puede haberse ralentizado, pero no está detenido.

Rusia intenta proteger sus refinerías, pero los drones complican su defensa

Un dron de largo alcance durante su ensamblaje en un taller de la empresa Fire Point, fabricante de los drones de ataque profundo FP-1, en una ubicación no revelada de Ucrania, el 29 de enero de 2026. (Foto de Serhii Okunev / AFP). / SERHII OKUNEV

Otro de los desafíos para Moscú es impedir que Ucrania siga alcanzando sus instalaciones energéticas. Tucci considera que Rusia ha destinado parte de sus sistemas de defensa antiaérea a proteger las refinerías y otras infraestructuras relacionadas, pero advierte que interceptar los drones representa una tarea particularmente complicada y costosa.

El analista explica que los sistemas de defensa rusos, tradicionalmente basados en misiles y otros mecanismos de protección, no siempre resultan eficaces frente a este tipo de ataques.

Pese a las dificultades que representan los ataques ucranianos, Tucci pide no subestimar la capacidad rusa para adaptarse a las condiciones cambiantes del conflicto. Recuerda que Moscú ha enfrentado sanciones internacionales, pérdidas de equipamiento militar y dificultades para proteger sus instalaciones estratégicas, pero ha conseguido mantener la presión militar sobre Ucrania.

“Estos antecedentes muestran una capacidad rusa de adaptación extremadamente elevada. Sin embargo, también hay límites”, sostiene.

Agrega que Rusia inició la invasión con la expectativa de terminar el conflicto en pocas semanas, pero tuvo que modificar sus estrategias ante la prolongación de la guerra.

“Ha perdido muchos tanques y otros recursos, pero sigue en el conflicto. Sigue atacando y causando daños y bajas notables a Ucrania. Hay que tener mucho cuidado con esta capacidad de adaptación que estamos viendo desde el comienzo de la guerra”, señala.

Finalmente, Tucci advierte que el prolongamiento del conflicto también plantea interrogantes sobre el futuro político de Rusia y el escenario que podría abrirse después de Putin. Indica que no se puede descartar que una eventual sucesión esté protagonizada por dirigentes todavía más nacionalistas y radicales que el actual mandatario.