icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una terminal petrolera en llamas tras un ataque aéreo de Ucrania en San Petersburgo, Rusia, el 18 de octubre de 2026. (Foto: AFP).
Una terminal petrolera en llamas tras un ataque aéreo de Ucrania en San Petersburgo, Rusia, el 18 de octubre de 2026. (Foto: AFP).
/ STRINGER
Por Roger Zuzunaga Ruiz

La guerra entre Rusia y Ucrania tiene un blanco especialmente sensible para Moscú: su infraestructura petrolera. Los ataques con drones lanzados por Kiev contra las refinerías rusas han reducido en un 30% la capacidad de procesamiento de crudo del país. Esta ofensiva no solo amenaza con complicar el abastecimiento interno de combustibles, generando impacto entre la población, sino que también plantea interrogantes sobre el daño en el frente militar. ¿Hasta qué punto puede esta estrategia elevar el costo de la guerra para Vladimir Putin y generar presiones dentro de Rusia?

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?