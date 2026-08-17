Seis personas murieron en un ataque de Ucrania con misiles en la región rusa de Bélgorod, cerca de la frontera, anunciaron el lunes las autoridades locales.

“Terroristas ucranianos atacaron con misiles la aldea de Koloskovo, distrito de Valuiski”, anunció el gobernador regional Alexandr Shuvaev, en la plataforma estatal MAX.

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Precisó que “seis civiles murieron y cuatro resultaron heridas, incluido un niño”.

Rusia y Ucrania han intensificado sus ataques los últimos meses, dejando un número creciente de víctimas, a más de cuatro años del inicio de la ofensiva rusa.

El domingo, una ola de centenares de drones dejó 12 muertos en Rusia, mientras que los ataques rusos mataron a siete personas en Ucrania.