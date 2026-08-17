Resumen
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Seis personas murieron en un ataque de Ucrania con misiles en la región rusa de Bélgorod, cerca de la frontera, anunciaron el lunes las autoridades locales.
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