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Resumen

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Una columna de humo se eleva durante un incendio en el complejo logístico de la empresa rusa de comercio electrónico Wildberries, cerca de la ciudad de Podolsk, en las afueras de Moscú, Rusia, el 16 de agosto de 2026. (Foto de TATYANA MAKEYEVA / AFP).
Una columna de humo se eleva durante un incendio en el complejo logístico de la empresa rusa de comercio electrónico Wildberries, cerca de la ciudad de Podolsk, en las afueras de Moscú, Rusia, el 16 de agosto de 2026. (Foto de TATYANA MAKEYEVA / AFP).
/ TATYANA MAKEYEVA
Por Agencia AFP

Seis personas murieron en un ataque de Ucrania con misiles en la región rusa de Bélgorod, cerca de la frontera, anunciaron el lunes las autoridades locales.

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