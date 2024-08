Bielorrusia prometió este viernes una repuesta adecuada en caso de sufrir un ataque transfronterizo como el de la región rusa de Kursk, donde las tropas ucranianas irrumpieron el pasado 6 de agosto.

“Estamos dispuestos a reaccionar de forma adecuada a provocaciones como la de Kursk”, aseguró el jefe del Estado Mayor del Ejército bielorruso, Pável Muraveiko.

El alto oficial, citado por la agencia BELTA, señaló que Minsk ha reforzado, en particular, sus defensas antiaéreas ante incursiones de drones en su espacio aéreo.

Además, “se han creado las condiciones necesarias para el despliegue de unidades con equipamiento pesado”.

“La situación en la frontera está bajo control”, aseguró.

El ministro de Defensa de Bielorrusia, Víktor Jrenin, aseguró horas antes que existía una gran probabilidad de una provocación armada de la vecina Ucrania.

“Sigue existiendo una alta probabilidad de que se preparen y se lleven a cabo provocaciones armadas en nuestro territorio”, dijo el ministro, quien agregó que estas acciones pueden involucrar a “formaciones nacionalistas bielorrusas”.

El Ministerio de Defensa de Bielorrusia informó el pasado fin de semana de la decisión del presidente, Alexandr Lukashenko, de reforzar la frontera con Ucrania a raíz de la violación de su espacio aéreo por unos drones lanzados por Kiev.

Lukashenko advirtió ayer de que la respuesta de Minsk en caso de una violación de las fronteras bielorrusas sería “instantánea”.

“No queremos una escalada, no queremos una guerra con la OTAN, pero si ellos dan ese paso, no tendremos otra salida y no habrá líneas rojas”, aseguró el mandatario.