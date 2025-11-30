Bombardeo ruso deja al menos un muerto y 19 heridos en la región de Kiev

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, condenó este domingo el ataque ruso que dejó al menos un muerto y 19 heridos, según el balance del jefe de Estado, en la localidad de Vishgorod, en la región de Kiev.

“Rusia atacó la ciudad con drones, dañando numerosos edificios residenciales. Por ahora 19 personas han resultado heridas, incluidos niños. La vida de una persona fue sesgada en este ataque. Mis condolencias a los miembros de su familia y seres queridos”, escribió Zelensky en sus redes sociales, donde también dijo que otras regiones resultaron golpeadas por Rusia.

Las otras regiones atacadas por Rusia fueron Kharkiv (este), Dnipropetrovsk (sureste), Sumy (norte) además de Kherson y Odesa (sur), según señaló el jefe de Estado ucraniano.

La gente pasa frente a un edificio residencial en llamas tras un ataque con drones rusos en la ciudad de Vyshhorod, en la región de Kiev, la madrugada del 30 de noviembre de 2025. (Foto de Roman PILIPEY / AFP). / ROMAN PILIPEY

“Un total de 122 drones de ataque fueron lanzados en la madrugada, junto a dos misiles balísticos”, apuntó Zelensky, antes de denunciar que en la última semana Rusia lanzó contra Ucrania miles de sistemas ofensivos aéreos.

“Estos ataques ocurren todos los días. Sólo esta semana, los rusos han usado casi 1.400 drones de ataque, 1.100 bombas guiadas y 66 misiles contra nuestra gente”, indicó Zelensky.

“Esto es exactamente por lo que debemos fortalecer la resiliencia de nuestro país cada día”, agregó, antes de destacar la importancia de que su país cuente con medios en sus defensas antiaéreas y pedir “soluciones reales y fiables” para acabar con la guerra.

Este nuevo ataque sigue al que se produjo la víspera, que fue de carácter masivo porque se usaron más de medio millar de drones y decenas de misiles, y que causó en Kiev tres muertos y 37 heridos, según informó el propio presidente del país.