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Resumen

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Un misil lanzado por Rusia impacta en Kiev, Ucrania, el 19 de agosto de 2026. (Foto de Sergei SUPINSKY / AFP).
Un misil lanzado por Rusia impacta en Kiev, Ucrania, el 19 de agosto de 2026. (Foto de Sergei SUPINSKY / AFP).
/ SERGEI SUPINSKY
Por Agencia AFP

Al menos 16 personas murieron en bombardeos nocturnos de Rusia contra Kiev, la capital de Ucrania, y la región circundante, informaron este jueves las autoridades, mientras que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió una respuesta global ante la “escalada” de Moscú.

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