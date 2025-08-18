Canciller alemán cree que un alto el fuego previo es necesario para una reunión trilateral Rusia-Ucrania-EE.UU.

El canciller alemán, Friedrich Merz, urgió este lunes “un alto al fuego” en Ucrania como un paso previo necesario antes de que se organice una reunión trilateral entre los mandatarios de Estados Unidos, Rusia y Ucrania, como ha prometido Donald Trump.

“Honestamente, todos queremos ver un alto al fuego”, dijo Merz y agregó que no puede imaginar una reunión trilateral entre el ruso Vladímir Putin, el ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente estadounidense sin que los ataques hayan cesado primero.

Las declaraciones de Merz tuvieron lugar en un hotel de Washington después de una reunión multilateral propiciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, junto a los líderes de la Unión Europea, OTAN, Alemania, Finlandia, Francia, Italia, Reino Unido y Ucrania.

Merz agregó que durante la reunión Zelensky expresó que “ no puede imaginar reunirse con Putin en un encuentro de ese tipo sin que previamente exista una tregua ”. El canciller alemán también dijo que Trump se ha dado dos semanas como plazo para que la reunión con Putin se dé.

Por su parte, Trump publicó en su cuenta de la red social Truth que luego de la reunión se comunicó con el presidente Putin para informarle sobre las garantías de seguridad abordadas y puso al secretario de Estado, Marco Rubio, junto al vicepresidente, JD Vance, a cargo de las negociaciones para acordar términos de la posible reunión.

Los líderes europeos presentes este lunes en la Casa Blanca fueron: Emmanuel Macron (Francia), Giorgia Meloni (Italia), Friedrich Merz (Alemania), Keir Starmer (Reino Unido), Alexander Stubb (Finlandia) y Ursula von der Leyen (Comisión Europea), todos respaldando la postura de Ucrania.

