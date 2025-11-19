Cazas de la OTAN despegan para interceptar un dron ruso en el espacio aéreo de Rumanía

Dos cazas rumanos y otros dos alemanes, parte del despliegue de la OTAN, despegaron este miércoles para interceptar un dron ruso que invadió el espacio aéreo de Rumanía, un país miembro de la UE y la Alianza fronterizo con Ucrania, donde Rusia lanzó esta madrugada una nueva oleada de ataques.

El Ministerio de Defensa rumano indicó que dos Eurofighter Typhoon alemanes de la base de la OTAN ‘Mihail Kogalniceanu’ despegaron poco después de la medianoche tras detectarse esa aeronave rusa unos 8 kilómetros dentro del territorio de Rumanía, en las inmediaciones de la frontera fluvial del Danubio.

El dron reapareció intermitentemente en el radar durante aproximadamente 12 minutos y se desplazó hacia República de Moldavia, antes de volver hacia el norte de Rumanía, momento en el que dos cazas F-16 de la Fuerza Aérea Rumana despegaron para interceptarlo.

Las autoridades no han informado de un impacto del dron en suelo rumano.

Rumanía ha sufrido repetidamente la entrada en su espacio aéreo de drones rusos y la caída de fragmentos en su territorio desde el comienzo de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

El país aprobó recientemente una ley que simplifica la cadena de mando para ordenar el derribo de aeronaves que entren en su espacio aéreo.

Whasington anunció recientemente a Rumanía que retirará una parte de sus tropas desplegadas en la base ‘Mihail Kogalniceanu’, como consecuencia de las «nuevas prioridades» del Gobierno de EE.UU, aunque la OTAN restó importancia a ese anunció y dijo que Washingotn sigue comprometido con la defensa de Europa .