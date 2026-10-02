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Resumen

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Los automovilistas quedaron atrapados en atascos en Kiev el 2 de octubre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: TETIANA DZHAFAROVA / AFP
Los automovilistas quedaron atrapados en atascos en Kiev el 2 de octubre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: TETIANA DZHAFAROVA / AFP
/ TETIANA DZHAFAROVA
Por Agencia AFP

Importantes embotellamientos de tránsito paralizaban este viernes buena parte de la capital ucraniana después del cierre de un puente que conecta las dos orillas del río Dniéper, que divide a Kiev, alcanzado durante la noche por nuevos ataques de drones rusos.

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