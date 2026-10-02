Importantes embotellamientos de tránsito paralizaban este viernes buena parte de la capital ucraniana después del cierre de un puente que conecta las dos orillas del río Dniéper, que divide a Kiev, alcanzado durante la noche por nuevos ataques de drones rusos.

Los bombardeos impactaron el puente Sur, que posteriormente fue cerrado por completo al tráfico, anunció el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko. También precisó que la circulación había sido restringida en otros dos puentes importantes de Kiev.

“La capital está en una situación muy dramática”, afirmó el alcalde. “El enemigo está haciendo pedazos Kiev”, agregó en Telegram.

Según periodistas de la AFP, estas limitaciones provocaron enormes atascos en la capital ucraniana, de unos tres millones de habitantes y fuertemente dependiente de sus ocho puentes sobre el Dniéper.

La aplicación de navegación Waze seguía señalando al mediodía importantes congestiones en las vías que bordean el río, haciendo prácticamente imposibles los desplazamientos entre ambas orillas.

“No hay ninguna manera de llegar. Ninguna. Hoy es imposible cruzar los puentes”, declaró a la AFP, frustrada, Tetiana Osipenko, una costurera de 49 años que intentó durante tres horas llegar a su trabajo en la orilla izquierda.

La víspera, el puente Sur, por el que también pasa una línea de metro, había sido alcanzado por drones rusos antes de volver a ser golpeado varias veces durante la noche, según las autoridades ucranianas.

Se trata de los primeros ataques significativos contra un puente importante de Kiev desde el inicio de la invasión rusa en 2022, un escenario que Ucrania temía desde hacía tiempo.

Los automovilistas quedaron atrapados en atascos en Kiev el 2 de octubre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: TETIANA DZHAFAROVA / AFP / TETIANA DZHAFAROVA

Estos bombardeos se producen en momentos en que Rusia ha intensificado sus ataques mortales en todo el país. En Kiev, especialmente castigada, las sirenas antiaéreas suenan constantemente.

Ataques reiterados contra trenes y estaciones de servicio ya han afectado las redes ferroviaria y vial, así como instalaciones logísticas y de comunicaciones en Kiev y su región.

La circulación en otros dos puentes clave de la capital, Patón y Metro, también fue restringida el viernes, según el alcalde. No se informó de ataques contra esas infraestructuras.

Periodistas de la AFP observaron además restricciones temporales durante la mañana en un cuarto puente, el de Darnitski.

Según el ejército ucraniano, durante la noche del jueves al viernes Rusia lanzó más de 100 drones contra el país, incluidos cerca de 50 drones a reacción, más difíciles de derribar.