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Resumen

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Un edificio residencial de varias plantas parcialmente destruido como consecuencia del ataque con misiles de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, el 6 de julio de 2026. (Foto de Serhii Okunev / AFP).
Un edificio residencial de varias plantas parcialmente destruido como consecuencia del ataque con misiles de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, el 6 de julio de 2026. (Foto de Serhii Okunev / AFP).
/ SERHII OKUNEV
Por Agencia EFE

Un total de cinco personas murieron este lunes a consecuencia de ataques aéreos llevados a cabo por el Ejército ruso contra las ciudades ucranianas de Pavlograd, Kramatorsk y Zaporiyia, según informaron las autoridades ucranianas.

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