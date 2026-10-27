La tregua entre Ucrania y Rusia destinada a permitir el ingreso de ayuda humanitaria a Oleshky, una ciudad ucraniana bajo ocupación rusa, entró en vigor en la madrugada de este martes, tras ser anunciada la semana pasada por la primera dama estadounidense, Melania Trump.

Pero fuera de esta tregua localizada, aceptada por ambos bandos, los bombardeos no han cesado en otras regiones, y varias salvas de misiles balísticos alcanzaron la capital Kiev en horas de la noche.

La suspensión de los combates en Oleshky busca facilitar la asistencia a esta localidad del sur de Ucrania que ha quedado aislada por drones explosivos y carreteras minadas. Sus habitantes llevan varias semanas sin alimentos ni medicamentos.

“En el marco de los preparativos para una operación humanitaria en el área de Oleshky, en la región de Jersón, las fuerzas armadas de la Federación de Rusia han cesado el fuego en el sector (...) a partir de las 04:00, hora Moscú” (01H00 GMT), anunció el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.

“Ha comenzado un ‘régimen de silencio’, y la parte ucraniana respeta sus compromisos”, escribió, por su parte, el comisionado de derechos humanos de Kiev, Dmitro Lubinets, en esa misma plataforma de mensajería.

La AFP no pudo verificar de inmediato el cese de las hostilidades.

Melania Trump había anunciado el viernes esta medida para facilitar el envío de ayuda humanitaria a Oleshky.

Acercamiento Trump-Putin

Posteriormente, los ejércitos ruso y ucraniano aseguraron que respetarían un alto el fuego a partir de este martes a la 01H00 GMT.

Esta operación se da en un contexto de acercamiento entre el presidente estadounidense Donald Trump y Rusia, en detrimento de Ucrania y sus aliados europeos.

El lunes, el Kremlin ya se mostró abierto a otras treguas humanitarias de este tipo, al reafirmar que Rusia valora “mucho” los esfuerzos de los negociadores estadounidenses, en particular los de la primera dama.

La duración de esta tregua en Oleshky no está claramente establecida.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, enfrentan el desafío de reactivar el diálogo sobre desarme nuclear tras la expiración de los acuerdos bilaterales de control de armas. Foto: EFE.

El portavoz del gobierno ruso, Dmitri Peskov, afirmó el viernes que la evacuación de los habitantes podría llevar al menos “unos días”.

Su alcance geográfico también es impreciso: Moscú afirmó que el alto el fuego se aplicaría en “el sector de Jersón”, mientras que Kiev se refirió a “una zona delimitada” alrededor de Oleshky.

Además, no está garantizado que se respete ya que ambos bandos se han acusado mutuamente de múltiples violaciones de las treguas acordadas en los más de cuatro años de guerra.

Situada a orillas del río Dniéper, Oleshky está bajo ocupación rusa desde las primeras semanas de la invasión a gran escala lanzada por Moscú en febrero de 2022.

La ciudad se encuentra a menos de 10 kilómetros en línea recta de Jersón, la capital regional, que fue recuperada por Ucrania durante una contraofensiva de Kiev en noviembre de 2022.

Los últimos habitantes de Oleshky se encuentran muy aislados dada la amenaza constante de drones explosivos, tanto rusos como ucranianos, que atacan a los vehículos.

Además, las carreteras que conducen a la ciudad están minadas.

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Negociaciones en noviembre

Según antiguos residentes entrevistados por la AFP a principios de octubre, esta situación ha provocado una grave escasez de alimentos y medicamentos en las últimas semanas.

Ucrania y Rusia reconocen la crisis humanitaria en el lugar, pero niegan ser responsables de la situación, y se acusan mutuamente de obstaculizar la entrega de alimentos y las evacuaciones.

La población de Oleshky, afectada por graves inundaciones en 2023 tras la destrucción de una represa que, según Kiev, fue provocada por Rusia, pasó de unos 24.000 habitantes a apenas 2.000 en la actualidad.

En tanto, Kiev permanece en estado de alerta casi permanente por los bombardeos rusos, que la noche del lunes mataron a una persona cerca de un supermercado y dañaron unas instalaciones médicas, antes de una nueva salva de misiles balísticos lloviera sobre la capital la madrugada del martes, según las autoridades locales.

El Puente Sur fue alcanzado por un bombardeo que dañó la estructura del metro local, dijo el alcalde capitalino Vitali Klitschko.

En territorio ucraniano ocupado, un bus entre Moscú y Crimea anexada fue golpeado por un dron ucraniano que dejó un muerto y 31 heridos, según el gobernador instalado por Rusia, Yevgueni Balitski.

En Rusia, un ataque con drones mató una persona en la región fronteriza de Briansk, dijeron las autoridades.

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