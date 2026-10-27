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Resumen

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Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar del ataque ruso contra un hipermercado en Zaporizhzhia, Ucrania, el 26 de octubre de 2026, en medio de la invasión rusa en curso. Foto: EFE/EPA/DARYNA NAUMOVA
Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar del ataque ruso contra un hipermercado en Zaporizhzhia, Ucrania, el 26 de octubre de 2026, en medio de la invasión rusa en curso. Foto: EFE/EPA/DARYNA NAUMOVA
/ DARYNA NAUMOVA
Por Agencia AFP

La tregua entre Ucrania y Rusia destinada a permitir el ingreso de ayuda humanitaria a Oleshky, una ciudad ucraniana bajo ocupación rusa, entró en vigor en la madrugada de este martes, tras ser anunciada la semana pasada por la primera dama estadounidense, Melania Trump.

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