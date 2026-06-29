En los últimos días, una sucesión de ataques de Ucrania contra fábricas de armamento, refinerías de petróleo, infraestructura logística y depósitos de municiones en Rusia ha puesto de manifiesto un cambio en la estrategia ucraniana: debilitar la industria que sostiene el esfuerzo bélico de Moscú. Pero ¿cómo está logrando Kiev alcanzar instalaciones situadas a cientos de kilómetros de la línea de combate?

El domingo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que sus fuerzas llevaron a cabo ataques de largo alcance contra infraestructura estratégica rusa, alcanzando dos refinerías de petróleo situadas en las regiones de Krasnodar y Yaroslavl, a unos 300 y 700 kilómetros de la frontera con Ucrania, respectivamente.

Según Zelensky, estas operaciones buscan reducir la capacidad de Rusia para sostener la guerra al golpear instalaciones vinculadas al abastecimiento energético del ejército ruso.

Our warriors began Ukraine’s Constitution Day with great accuracy. Last night, our long-range sanctions reached two oil refineries in Russia. The Slavyansk oil refinery in the Krasnodar region was hit – about 300 kilometers from the frontline. We also reached a refinery in the… pic.twitter.com/MiKOSjszFF — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2026

El Estado Mayor ucraniano indicó que la refinería de Krasnodar, una de las mayores del sur de Rusia, registró un impacto que provocó un incendio, mientras que en la planta de Yaroslavl también se reportó un impacto y la aparición de humo, aunque aún se evalúan los daños, de acuerdo con la agencia EFE.

Las autoridades ucranianas también reivindicaron ataques contra un puente ferroviario en Crimea, utilizado para el traslado y abastecimiento de tropas rusas, y contra un depósito de municiones en la región ocupada de Donetsk.

Ucrania también alcanzó una de las principales plantas de producción de sistemas para misiles balísticos de Rusia y una instalación clave para el transporte de combustibles.

De acuerdo con un análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), durante la noche del 26 al 27 de junio las fuerzas ucranianas emplearon misiles de crucero de largo alcance FP-5 Flamingo para atacar la planta Titan-Barrikady, ubicada en la ciudad de Volgogrado. El Estado Mayor de Ucrania aseguró que el bombardeo provocó un incendio en las instalaciones, donde se fabrican lanzadores y vehículos de apoyo para los misiles balísticos Iskander-M, además de equipos destinados a los misiles balísticos intercontinentales Topol-M y Yars, así como piezas para sistemas de artillería pesada.

Every Russian defense facility that serves the war against Ukraine is a just target for our long-range sanctions.



Last night, FP-5 Flamingo missiles successfully struck the Titan-Barrikady facility in Volgograd. It is a major industrial complex where the enemy produces artillery… pic.twitter.com/JB5JmRjTAe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 27, 2026

El ISW informó que imágenes geolocalizadas difundidas tras el ataque muestran explosiones y columnas de humo en la planta, mientras que Zelensky confirmó el uso de los misiles Flamingo en la operación, y publicó un video. Por su parte, el gobernador de la región de Volgogrado reconoció que un “objetivo aéreo de alta velocidad” dañó una instalación industrial.

El ISW destacó que este ataque confirma el creciente empleo de los misiles Flamingo por parte de Ucrania y evidencia una mejora en su capacidad para sostener ataques de largo alcance contra objetivos militares estratégicos dentro de Rusia.

Captura de un video compartido por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que muestra un ataque con misiles en territorio de Rusia.

Las fuerzas ucranianas atacaron también la estación de bombeo de petróleo de Vtorovo, en el óblast de Vladímir, una instalación operada por la empresa estatal Transneft y considerada un nodo logístico fundamental para el transporte de combustibles hacia Moscú y el mar Báltico, remarcó el ISW. Según el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), el ataque alcanzó edificios técnicos y provocó detonaciones secundarias, mientras que datos satelitales de la NASA detectaron una anomalía térmica en las inmediaciones de la instalación.

El ISW sostuvo que la intensificación de estos ataques contra la infraestructura petrolera busca saturar las defensas aéreas rusas y podría agravar la escasez de combustibles tanto en regiones rusas como en los territorios ucranianos ocupados.

¿Cómo son los misiles Flamingo?

Jan Polak (derecha) y Martin Ondracek, de la organización checa Armas para Ucrania, observan un misil de crucero Flamingo en la fábrica Fire Point, ubicada en un lugar no revelado de Ucrania, el 16 de noviembre de 2025. (Foto AP/Efrem Lukatsky).

Además de sus drones, el misil de crucero de largo alcance FP-5 Flamingo es una de las armas más poderosas del actual arsenal ucraniano. Con él, Kiev está apuntando a lo más profundo de la retaguardia rusa, inalcanzable hasta hace poco.

El Flamingo fue presentado en agosto del año pasado como un misil de largo alcance con el potencial para cambiar el curso de la guerra, algo que todavía no ha ocurrido. Además, pocas unidades han sido usadas hasta el momento.

En agosto se informó que, para diciembre, la producción del Flamingo aumentaría a siete unidades diarias.

El primer lanzamiento del Flamingo ocurrió el 30 de agosto y alcanzó objetivos en Crimea.

En octubre, Zelensky informó que un segundo Flamingo se había usado contra blancos rusos, sin dar más detalles.

El 13 de noviembre, el ejército de Ucrania habló de una nueva misión del Flamingo, pero tampoco dio detalles.

En su informe del 27 de junio, el ISW señaló que ha registrado al menos nueve ataques diferentes realizados con misiles FP-5 Flamingo contra instalaciones rusas.

Pero analistas ucranianos de fuentes abiertas estiman que hasta el 28 de junio Ucrania habría lanzado al menos 39 misiles FP-5 Flamingo en distintas operaciones. De esos, se ha podido confirmar seis impactos en objetivos.

Solo en el ataque del fin de semana contra Titan-Barrikady se habrían empleado cuatro o cinco misiles Flamingo, de los cuales tres alcanzaron talleres de la planta, según las evaluaciones de los analistas ucranianos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llega a la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, Bélgica, el 18 de junio de 2026. (EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS).

Aunque parte de sus especificaciones técnicas permanecen bajo reserva, la empresa ucraniana Fire Point, fabricante del misil Flamingo, ha revelado parte de las capacidades de esta nueva arma.

De acuerdo con la información difundida por la compañía, el FP-5 Flamingo es un misil de crucero lanzado desde plataformas terrestres, diseñado para alcanzar objetivos situados hasta a 3.000 kilómetros de distancia.

Se trata de un proyectil subsónico que desarrolla una velocidad de crucero de entre 850 y 900 kilómetros por hora, pudiendo aproximarse a los 950 km/h en determinados tramos de vuelo.

El misil tiene una longitud de entre seis y siete metros, una envergadura similar gracias a sus alas desplegables y un peso aproximado de seis toneladas.

Está equipado con una ojiva de alto poder explosivo de entre 1.100 y 1.150 kilogramos, una carga considerablemente superior a la de muchos misiles de crucero empleados actualmente.

Para su lanzamiento utiliza un cohete acelerador de combustible sólido que le proporciona el impulso inicial. Una vez en el aire, entra en funcionamiento un motor turborreactor AI-25, que le permite recorrer largas distancias hasta su objetivo.

El sistema de guiado combina navegación inercial con señales de posicionamiento por satélite (GNSS), mientras que el fabricante asegura que puede alcanzar una precisión con un margen de error cercano a los 14 metros.

Uno de los aspectos más destacados del Flamingo es su perfil de vuelo. Está diseñado para desplazarse a muy baja altitud, aprovechando el relieve del terreno para reducir las posibilidades de ser detectado por los radares enemigos. Según el ISW, esta característica, sumada a la escasez de aeronaves rusas de alerta temprana (AWACS), ha contribuido a que varios de estos misiles logren penetrar las defensas aéreas rusas y alcanzar objetivos estratégicos situados a cientos de kilómetros del frente.

Los AWACS son aviones equipados con potentes radares capaces de detectar amenazas aéreas a largas distancias y coordinar la respuesta de las defensas antiaéreas.

A pesar de la información divulgada por Fire Point, numerosos detalles del Flamingo permanecen bajo reserva. Ucrania no ha revelado el costo de fabricación de cada misil, el número de unidades producidas, su firma radar ni las características completas de sus sistemas de navegación y guerra electrónica, información considerada sensible en medio del conflicto.