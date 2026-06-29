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Resumen

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Un misil de crucero Flamingo disparado por Ucrania hacia Rusia el 27 de junio del 2026. (Captura de video, Volodymyr Zelensky / X).
Un misil de crucero Flamingo disparado por Ucrania hacia Rusia el 27 de junio del 2026. (Captura de video, Volodymyr Zelensky / X).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

En los últimos días, una sucesión de ataques de Ucrania contra fábricas de armamento, refinerías de petróleo, infraestructura logística y depósitos de municiones en Rusia ha puesto de manifiesto un cambio en la estrategia ucraniana: debilitar la industria que sostiene el esfuerzo bélico de Moscú. Pero ¿cómo está logrando Kiev alcanzar instalaciones situadas a cientos de kilómetros de la línea de combate?

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