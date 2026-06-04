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Una columna de humo negro se observa sobre el puerto de San Petersburgo, Rusia, el miércoles 3 de junio de 2026, tras un ataque con drones de Ucrania. (Foto: AP).
Una columna de humo negro se observa sobre el puerto de San Petersburgo, Rusia, el miércoles 3 de junio de 2026, tras un ataque con drones de Ucrania. (Foto: AP).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia, sede de la estratégica Flota del Báltico y uno de los territorios mejor protegidos del país, se convirtió el miércoles en escenario de uno de los ataques ucranianos más audaces desde el inicio de la guerra en febrero del 2022. La llamativa ofensiva ucraniana coincidió con la inauguración del principal foro económico impulsado por el presidente Vladimir Putin en esa urbe, conocido como el “Davos ruso”. ¿Cómo logró Ucrania alcanzar objetivos en una ciudad considerada clave para la seguridad y el prestigio del Kremlin?

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