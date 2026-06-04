San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia, sede de la estratégica Flota del Báltico y uno de los territorios mejor protegidos del país, se convirtió el miércoles en escenario de uno de los ataques ucranianos más audaces desde el inicio de la guerra en febrero del 2022. La llamativa ofensiva ucraniana coincidió con la inauguración del principal foro económico impulsado por el presidente Vladimir Putin en esa urbe, conocido como el “Davos ruso”. ¿Cómo logró Ucrania alcanzar objetivos en una ciudad considerada clave para la seguridad y el prestigio del Kremlin?

La operación fue ejecutada con drones de largo alcance, que impactaron contra instalaciones navales y energéticas situadas a más de 1.000 kilómetros de la frontera ucraniana. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que varios aparatos se estrellan contra sus objetivos, provocando enormes bolas de fuego seguidas de densas columnas de humo que se elevan sobre la ciudad.

Los ataques contra San Petersburgo se produjeron un día después del masivo bombardeo ruso contra Ucrania, en el que murieron 23 civiles y resultaron heridas otras 151 personas.

Una columna de humo negro se observa sobre el puerto de San Petersburgo, Rusia, el miércoles 3 de junio de 2026, tras un ataque con drones ucranianos. (Foto: AP).

La ubicación de San Petersburgo. (Chatgpt).

Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las fuerzas ucranianas atacaron la base naval de Kronstadt, donde se encontraba la corbeta rusa Boiky de la Flota del Báltico, así como la Terminal Petrolera de San Petersburgo, uno de los mayores complejos de transferencia de petróleo del mar Báltico.

Imágenes satelitales del antes y después del ataque de Ucrania contra la terminal petrolera de San Petersburgo, en el noroeste de Rusia. (Imagen satelital ©2026 Vantor / AFP). / HANDOUT

El ISW señaló que los ataques provocaron incendios y alcanzaron infraestructura considerada estratégica para Rusia. Además, citó a mandos ucranianos que aseguraron que este fue el vigésimo ataque contra instalaciones petroleras de la región de San Petersburgo desde mayo.

Una columna de humo se eleva desde la base militar de Kronstadt, en el noroeste de Rusia, tras el ataque de drones ucranianos. (Imagen satelital ©2026 Vantor / AFP). / HANDOUT

Para el centro de análisis estadounidense, la operación refleja la creciente capacidad de Ucrania para golpear objetivos situados a más de 1.000 kilómetros de sus fronteras y forma parte de una campaña sostenida contra la industria energética rusa, que ha afectado de manera desproporcionada la capacidad de refinación y las exportaciones de petróleo de Moscú.

El instituto también subrayó la importancia simbólica del momento elegido. Históricamente, el Kremlin ha utilizado el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) para proyectar una imagen de estabilidad, fortaleza económica y poder internacional.

Al atacar San Petersburgo en el primer día del foro, Ucrania no solo buscó causar daños materiales, sino también socavar esa narrativa y demostrar que la guerra puede alcanzar incluso una de las ciudades más protegidas y emblemáticas de Rusia, remarcó el ISW.

Putin tiene previsto participar el viernes en el foro de San Petersburgo.

Aleksandr Beglov, gobernador de San Petersburgo, dijo en un comunicado que los ataques alcanzaron tres infraestructuras en la ciudad, causaron daños e hirieron a varias personas. Casi 60 drones fueron derribados en la región.

A consecuencia de los ataques, el aeropuerto principal de San Petersburgo, Pulkovo, suspendió sus operaciones durante casi cinco horas.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó los ataques y publicó un video donde se veían tanques de petróleo alcanzados por drones y humo negro saliendo de una terminal petrolera ubicada a orillas del mar.

Our long-range sanctions carried out by the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the State Border Guard Service of Ukraine have yielded good results. Important facilities… pic.twitter.com/esxYMexU8d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2026

🇺🇦🇷🇺 | GUERRA UCRANIA-RUSIA: El momento en que un dron ucraniano impactó una terminal petrolera en San Petersburgo, Rusia. pic.twitter.com/Qawc6R1DEG — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 4, 2026

Los ataques de largo alcance como el que golpeó a San Petersburgo tienen como objetivo reducir la producción petrolera de Rusia, fuente clave para financiar la guerra, e interrumpir la producción de armas.

Zelensky ha dicho que estos ataques de largo alcance usando drones han costado a Rusia unos 7.000 millones de dólares. Sin embargo, el New York Times remarcó que estas pérdidas se han visto compensadas por el aumento de los precios del petróleo por la guerra en Irán.

El miércoles, el ministerio de Finanzas de Rusia dijo que el gobierno había recibido 9.200 millones de dólares en ingresos procedentes de las exportaciones de petróleo y gas en mayo, esto es 2.300 millones por encima de lo que esperaba hasta antes de la guerra en Irán. Ese ha proyectado recibir en junio otros 3.000 millones de dólares en ingresos adicionales por petróleo y gas.

Un golpe militar con objetivos políticos y psicológicos

Captura del video publicado en X por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mostrando el ataque ucraniano contra la terminal petrolera del puerto ruso de San Petersburgo. (EFE). / Volodímir Zelenski en X

Para el experto en defensa e inteligencia Andrés Gómez de la Torre, el ataque ucraniano trasciende el plano estrictamente militar. A su juicio, la operación combinó objetivos estratégicos con una clara intención propagandística y psicológica, al golpear simultáneamente infraestructura energética, instalaciones navales y centros vinculados a la producción de armamento.

Según el especialista, la campaña refleja la evolución de la estrategia ucraniana, que ya no se limita a atacar objetivos cercanos al frente de combate, sino que busca proyectar poder a más de 1.000 kilómetros de distancia dentro del territorio ruso. “La visión estratégica de Ucrania es combinar el largo alcance con un objetivo mediático”, señaló.

Gómez de la Torre considera que el momento del ataque fue tan importante como los objetivos alcanzados.

“El foro económico internacional de San Petersburgo es una suerte de equivalente al Foro de Davos, pero en versión rusa”, sostuvo.

El analista recordó que Putin utiliza tradicionalmente este evento para proyectar una imagen de estabilidad económica, atraer inversiones y reforzar la narrativa de un mundo multipolar impulsada por Moscú. Aunque las sanciones occidentales han reducido la presencia europea y estadounidense, este año participan delegaciones de países como China y Arabia Saudita, así como representantes estadounidenses, remarcó.

“El ataque buscó empañar la imagen de normalidad y control que el Kremlin intenta transmitir durante el foro”, dijo Gómez de la Torre.

El mensaje de las explosiones sobre San Petersburgo

El 3 de junio de 2026, una columna de humo negro se elevaba a lo lejos tras la Fortaleza de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo, tras un ataque con drones ucranianos. (Foto: AFP). / STRINGER

Para Gómez de la Torre, uno de los efectos más relevantes de la operación fue el impacto psicológico generado por las imágenes de los ataques y las alteraciones provocadas en la vida cotidiana de la ciudad.

El experto destacó que el cierre temporal del espacio aéreo, los retrasos en vuelos, las interrupciones preventivas de Internet y telefonía móvil, así como las medidas de seguridad desplegadas en la región de Leningrado, contribuyeron a amplificar el impacto de la ofensiva.

“Lo más saltante desde el punto de vista psicosocial es esa famosa nube negra que se ha podido apreciar desde muchos kilómetros en el horizonte de San Petersburgo”, afirmó.

A su juicio, las imágenes de las explosiones y de las columnas de humo forman parte del mensaje que Kiev busca enviar tanto a la población rusa como a la comunidad internacional.

“Lo que Ucrania trata de mostrar son las vulnerabilidades de las defensas antiaéreas rusas”, señaló.

Aunque reconoció que los sistemas antiaéreos rusos mantienen una elevada capacidad de interceptación y neutralización de drones, Gómez de la Torre consideró que Ucrania está profundizando una estrategia orientada a atacar blancos con alto valor simbólico y mediático dentro del territorio ruso.

Asimismo, sostuvo que esta tendencia se ve favorecida por el respaldo cada vez más explícito de la OTAN a los ataques de largo alcance contra objetivos militares rusos.

“Ucrania busca blancos que tengan rentabilidad en términos propagandísticos, psicológicos y de opinión pública”, insistió.

La importancia del "Davos ruso"

Participantes asisten al Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) el 3 de junio de 2026. (EFE/EPA/ANATOLY MALTSEV).

Antes de la invasión de Ucrania en febrero del 2022, el Foro Económico Internacional de San Petersburgo era considerado la principal vitrina económica de Rusia ante el mundo y era comparado con el Foro de Davos, que se realiza todos los años en Suiza, por su capacidad para reunir a jefes de Estado, líderes empresariales, inversionistas y ejecutivos de las mayores compañías occidentales.

El evento servía para anunciar acuerdos multimillonarios, atraer inversión extranjera y mostrar a Rusia como una economía integrada en los mercados globales. En sus ediciones más exitosas participaron representantes de empresas estadounidenses y europeas, además de dirigentes de las principales potencias económicas.

La guerra transformó profundamente el perfil del foro. Las sanciones occidentales y la salida de numerosas multinacionales redujeron la presencia de líderes empresariales de Europa y Estados Unidos, mientras Rusia reforzó sus vínculos con países de Asia, Medio Oriente, África y América Latina. Aun así, el SPIEF sigue siendo uno de los eventos más importantes del calendario político ruso y una plataforma clave para Vladimir Putin.

Los participantes pasan junto a una gran pantalla que muestra una imagen del presidente ruso Vladimir Putin durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), el 4 de junio de 2026. (EFE/EPA/ANATOLY MALTSEV). / ANATOLY MALTSEV

A través del foro, el Kremlin busca proyectar una imagen de estabilidad económica, seguridad, resiliencia frente a las sanciones y capacidad para atraer socios e inversiones pese al aislamiento impuesto por Occidente. Por ello, cualquier ataque que coincida con su celebración tiene también una dimensión simbólica: cuestiona la narrativa de normalidad y fortaleza que Moscú intenta exhibir ante la comunidad internacional.