Los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff afirmaron este domingo que mantuvieron unas conversaciones “significativas” con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y su equipo sobre un plan para poner fin a la guerra con Rusia, en su primer viaje a Kiev.

Con motivo de esta ronda de conversaciones, Putin decretó el cese de los bombardeos sobre Kiev durante tres días, desde el sábado hasta el lunes inclusive, y afirmó que garantizará la seguridad de los emisarios. Ucrania también anunció la suspensión de los ataques contra Moscú durante este período.

Los emisarios viajaron por primera vez a Kiev en el contexto de la guerra, al día siguiente de haberse reunido con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú.

“Tuvimos una discusión muy significativa, sustanciosa, importante, y estamos muy animados y deseamos continuar con ellas el tiempo que haga falta”, declaró Witkoff tras la reunión con Zelensky.

Por su parte, Jared Kushner, yerno de Donald Trump, apuntó que espera que “este viaje haya permitido despejar nuevas pistas para avanzar”.

“Creo que hemos aprendido mucho de este viaje”, enfatizó Kushner.

Después de este encuentro, empezó otra reunión entre los dos emisarios de Washington, la delegación ucraniana y responsables de seguridad del Reino Unido, Francia y Alemania.

“Estamos agradecidos de que los europeos estén aquí con nosotros hoy”, apuntó Zelensky. “Estamos todos en el mismo bando”, insistió.

Desde que empezaron a ejercer como mediadores en este conflicto, que comenzó con la invasión rusa en 2022, Witkoff y Kushner visitaron Moscú ocho veces, pero es la primera vez que se desplazan a la capital ucraniana.

Los emisarios llegaron a Kiev en tren, informó un periodista de la AFP desde una estación de ferrocarril en la capital ucraniana.

Donald Trump prometió durante su campaña que pondría fin al conflicto en Ucrania en 24 horas tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Desde entonces no ha prosperado ninguna de las rondas de conversaciones que buscaron terminar con la guerra más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (izq), da la bienvenida a los enviados especiales de Estados Unidos Steve Witkoff (der) y Jared Kushner antes de sus conversaciones en Kiev el 6 de septiembre de 2026. (Genya Savilov / AFP). / GENYA SAVILOV

“Una idea para la paz”

Iaroslav, un vecino de Kiev de 29 años, consideró que la esperada visita de los dos emisarios estadounidenses no es más que una de las “múltiples” iniciativas diplomáticas ya emprendidas, y se mantiene escéptico.

“Por ahora, no despierta ninguna esperanza, ya ha habido demasiadas negociaciones” sin que llegue la paz, afirmó a la AFP, sin dar su apellido.

Pero, para Nataliia Lipekh, de 67 años, la visita de Kushner y Witkoff era “absolutamente necesaria”.

“Nuestra tierra ya está empapada de sangre y necesitamos ayuda”, afirmó.

En Moscú el sábado, Witkoff y Kushner “discutieron planes sustanciales para los próximos pasos, que se anunciarán en las próximas semanas”, indicó un funcionario de la Casa Blanca en un comunicado a la AFP.

Los esfuerzos de paz se han estancado, en parte debido a la guerra de Washington con Irán, mientras que Moscú y Kiev han intensificado los ataques de largo alcance.

Trump no quiso precisar si el plan que llevan los enviados implica que Ucrania ceda territorio, como había sugerido anteriormente, pero añadió: “Tenemos una idea para la paz”.

El asesor del Kremlin Yuri Ushakov calificó la reunión de los enviados de Trump con Putin de “constructiva, extremadamente franca y basada en la confianza”.

“Los representantes estadounidenses (...) presentaron una serie de ideas sobre las posibles vías hacia un acuerdo”, declaró Ushakov a periodistas, entre ellos de la AFP.

La parte rusa “expresó su confianza en la consecución de los objetivos fijados”, añadió, sin revelar cuáles eran.

Cientos de drones

En el terreno, pese a las promesas de alto al fuego, las hostilidades continúan en otros lugares de Ucrania y Rusia.

En la noche del sábado al domingo, Moscú atacó Ucrania con 108 drones y misiles, informó la Fuerza Aérea ucraniana, que dijo haber derribado la mayoría. Según la fuente, once lugares del país fueron alcanzados por estos bombardeos.

Por su parte, el ejército ruso afirmó haber neutralizado 258 drones ucranianos lanzados contra Rusia durante la noche pasada.

Los ataques en Ucrania en la madrugada de este domingo dejaron tres civiles heridos, según las autoridades locales; mientras que un hombre murió y una mujer resultó herida en un ataque de dron ucraniano contra su vehículo en la región rusa de Bélgorod, indicaron las autoridades de esa zona.