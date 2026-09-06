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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (izquierda), recibe al enviado especial estadounidense Steve Witkoff antes de su reunión en Kiev el 6 de septiembre de 2026. (Foto de Genya Savilov / AFP).
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (izquierda), recibe al enviado especial estadounidense Steve Witkoff antes de su reunión en Kiev el 6 de septiembre de 2026. (Foto de Genya Savilov / AFP).
Por Agencia AFP

Los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff afirmaron este domingo que mantuvieron unas conversaciones “significativas” con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y su equipo sobre un plan para poner fin a la guerra con Rusia, en su primer viaje a Kiev.

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