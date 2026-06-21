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Los drones de Ucrania golpearon una refinería en el puerto de Kerch, en Crimea. (Captura de video).
Los drones de Ucrania golpearon una refinería en el puerto de Kerch, en Crimea. (Captura de video).
Por Agencia EFE

Al menos cuatro personas murieron este domingo y cerca de una treintena resultaron heridas en un ataque de Ucrania con drones contra la anexionada península de Crimea, informaron las autoridades locales.

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