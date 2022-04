“Desde el principio de la guerra hemos registrado más de 4.000 crímenes militares, crímenes de guerra”, declaró este martes 5 la fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova. Y eso que todavía no habían verificado las cifras de Mariúpol y Bucha, devastadas en los últimos días por acción de Rusia.

Tan solo en la región de Kiev, dice el Gobierno de Volodymyr Zelensky, se documentaron 1.200 crímenes de guerra.

Ucrania no es el único que investiga los atentados contra los derechos humanos en medio de la invasión que inició Moscú el 24 de febrero. La fiscalía de la Corte Penal Internacional habilitó un portal para que los testigos puedan “aportar evidencias de crímenes de guerra o de lesa humanidad”, lo que da cuenta de lo difícil que es documentar estos actos.

Por su parte, el Kremlin niega las acusaciones. Por ejemplo, sobre Bucha -ciudad que recientemente abandonaron, dejando cientos de cuerpos enterrados en fosas comunes-, Rusia ha dicho que “ni un solo residente local sufrió acciones violentas” mientras ocupaban el territorio.

Al contrario, sostienen, hay que recordar que las “fuerzas ucranianas bombardeaban la ciudad las 24 horas del día con artillería de gran calibre, tanques y sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes”.

¿A quién creerle?

Kharkiv bajo asedio ruso. Los bomberos tratan de apagar los fuegos. EFE / ROMAN PILIPEY

“El primer problema de una guerra es la falta de una sola versión objetiva. Tanto Rusia como Ucrania, así como todos los países que alguna vez se involucraron en un conflicto, siempre van a tener versiones que se ajusten a lo que quieren mostrar. Esa neblina de guerra impide que esa verdad sea observada por un tercero”.

Así opina el analista Carlos Novoa, quien no duda de que en esta guerra se han cometido crímenes de guerra, pero anima a cuestionar las cifras.

“La situación de Ucrania mejoró con respecto al inicio de la guerra porque Rusia no pudo dominarla por completo. Kiev nunca cayó. Los golpes han sido tan fuertes que ahora necesitan mostrar las cifras de los crímenes que hubo”.

“El tema es que Rusia también tiene su punto de vista con respecto, por ejemplo, a los nacionalistas ucranianos. Es decir, no hay una sola versión. Hay que dudar de todo, aunque si tuviésemos que comparar, evidentemente los rusos violaron más DD.HH.”.

Porque saber que a Moscú no le tiembla la mano al momento de manipular la información, no convierte en verdad a lo dicho por Kiev. La situación se complica cuando ambos lados (Occidente vs Rusia) cierran fuentes de información que van en contra de sus ideas.

En todo caso, Novoa considera que los crímenes de guerra que se le atribuyen a Vladimir Putin le pueden traer serios problemas. “Él ha planteado el quiebre de la estabilidad económica y sus acciones causaron una alta cantidad de muertos. En consecuencia, se puede esperar que para mantener el poder tenga que ser más autoritario”.

“La mano dura sumada a información que seguramente no será del agrado de la opinión pública, puede costarle mucho dentro de Rusia. Personas que están dentro del entorno del poder podrían aprovechar la situación”.

Una mujer camina transportando comida en una zona residencial de Bucha, localidad cercana a Kiev que fue bombardeada por las fuerzas rusas. EFE / OLEG PETRASYUK

Crímenes de guerra en el siglo XXI

Asesinato o malos tratos a prisioneros de guerra, civiles o náufragos. Deportación para obligar a realizar trabajos forzados a la población civil en territorios ocupados. Genocidios contra la población. Toma y ejecución de rehenes. Destrucción o devastación injustificada de poblaciones. Robo de bienes públicos o privados. Estas son algunas de las acciones que la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) entiende como crímenes de guerra.

Es decir, aquellas acciones que vulneran a las “personas que no participan en la lucha y a quienes sean incapaces de seguir combatiendo, entre ellos civiles como médicos y personal de enfermería, soldados heridos y prisioneros de guerra”, pueden ser calificadas de esa manera.

En pleno siglo XXI hay ejemplos.

Entre el 2003 y el 2010, en Darfur (Sudán) hubo una guerra liderada por Omar al-Bashir -presidente que luego fue derrocado-. Las acciones del mandatario causaron “alrededor de 300.000 personas muertas y 2,5 millones de desplazados”, según France 24.

También está la guerra de Yemen, que estalló en el 2015 y cuya situación empeora con cada día que pasa, según Acnur. Actualmente, más de 20 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, hay 4,2 millones de desplazados, y 7,4 millones que necesitan asistencia nutricional.

Acnur escribe:

“La inseguridad se extiende en lo que ha sido catalogada como una catástrofe humanitaria: pobreza, miseria, desplazamientos masivos, refugios al máximo de sus capacidades, miles de muertes de civiles y enfermedades como el cólera amenazan a sus habitantes”.

Y no se puede dejar de lado a la guerra en Siria, que “ha dejado sin hogar a la mitad” de la población.

EFE trae a colación el informe presentado por la Misión de Investigación de las Naciones Unidas para Siria, que documentó con más de ocho mil entrevistas a los 3.200 “presuntos perpetradores de crímenes de guerra y otros abusos”. La agencia escribe:

“El documento de 31 páginas concluye que desde marzo del 2011 la población civil ha sufrido abusos que en algunos casos constituyen ‘crímenes de guerra, contra la humanidad, y otros delitos internacionales, incluyendo el de genocidio’”.

“También se denuncia que a lo largo de diez años de conflicto se han detectado al menos 38 ataques con armas químicas, de los que se comprobó que como mínimo 32 fueron obra de las fuerzas gubernamentales sirias y uno del Estado Islámico”.

En el caso de la guerra entre Ucrania y Rusia habrá que esperar los resultados de las investigaciones de organismos internacionales para conocer la verdad.