Cuatro años de guerra en Ucrania dejaron 390.000 personas con discapacidad, según la OMS

Una mujer pasa junto a un edificio alcanzado por un tras un ataque nocturno de Rusia en Kiev, la capital de Ucrania. (EFE/SERGEY DOLZHENKO).
/ SERGEY DOLZHENKO
Por Agencia EFE

Un total de 390.000 personas en Ucrania presentan alguna discapacidad provocada por la guerra, advirtió este viernes en rueda de prensa el portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Christian Lindmeier, a pocos días de que se celebre el cuarto aniversario del comienzo de la invasión rusa.

