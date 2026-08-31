Un ataque “masivo” con misiles y drones rusos contra Kiev y sus alrededores dejó al menos cuatro muertos y más de una decena de heridos, informaron el martes las autoridades de la capital de Ucrania.

“La región de Kiev sufrió esta noche un ataque masivo con misiles y drones de ataque rusos”, aseguró en la plataforma de mensajería Telegram el jefe de la administración militar regional de Kiev, Timur Tkachenko.

Periodistas de la AFP en la capital escucharon alrededor de una docena de fuertes explosiones y vieron destellos en el cielo la madrugada del martes, momentos después de que la fuerza aérea advirtiera de la llegada de misiles balísticos.

“Lamentablemente, tres personas murieron en el ataque enemigo contra la capital”, informó la administración militar de la ciudad, que agregó que había informes de cinco heridos.

Los ataques en Borispil, al este de Kiev, dañaron un local comercial y causaron un fallecido y un lesionado, explicó Tkachenko, que agregó que otras ocho personas sufrieron heridas cuando un edificio residencial fue alcanzado.

La Fuerza Aérea ucraniana había advertido previamente de “la amenaza del uso de armas balísticas y otros medios de ataque contra Kiev y su región”.

Pidió a la población que permaneciera en los refugios hasta que terminara la alerta.

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Ucrania sufre una escasez de misiles interceptores, en particular de los estadounidenses Patriot, muy escasos desde el estallido de la guerra en Oriente Medio, para defenderse contra los cada vez más numerosos proyectiles de trayectoria balística rusos.

Moscú ha recurrido cada vez más a cohetes de largo alcance en su guerra contra Kiev, que ha respondido con el lanzamiento de drones en el interior del territorio ruso.

Los últimos ataques se produjeron en un momento en que Ucrania se enfrenta a una campaña aérea rusa cada vez más intensa que ha desencadenado repetidas alertas, interrumpido las actividades comerciales e impulsado protocolos de seguridad más estrictos de cara al nuevo año escolar.

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En su último mensaje, el esposo de Liudmyla Dubnytska le advirtió de que probablemente sería capturado por las fuerzas rusas. Dos días después, ella lo reconoció en un vídeo de soldados ucranianos muertos difundido en redes sociales. (AFP)

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