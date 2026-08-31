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Resumen

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Bomberos trabajando para sofocar un incendio en un almacén dañado tras un ataque aéreo ruso en la región de Kiev, el 31 de agosto de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Handout / Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP)
Bomberos trabajando para sofocar un incendio en un almacén dañado tras un ataque aéreo ruso en la región de Kiev, el 31 de agosto de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Handout / Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Un ataque “masivo” con misiles y drones rusos contra Kiev y sus alrededores dejó al menos cuatro muertos y más de una decena de heridos, informaron el martes las autoridades de la capital de Ucrania.

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