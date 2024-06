Opinión…

Ni Rusia ni Ucrania tienen una posición de fuerza para negociar

Por Francesco Tucci,

analista internacional





No creo que la cumbre tenga un impacto para alcanzar el fin de la guerra, porque se ha rechazado la propuesta rusa, pues tanto Ucrania como los países occidentales quieren preservar la integridad territorial de esa nación. Entonces, si se considera la declaración final, que no han firmado varios Estados como los que forman parte de los BRICS, es un documento que simplemente está cohesionando a la coalición que respalda a Ucrania y nada más.

Además, Zelensky ha dicho que el Gobierno Ruso no está dispuesto a negociar la paz y Kiev no está dispuesto a ceder el territorio a Rusia.

Así, en la cumbre se han cristalizado las posturas. Ha sido una decepción anunciada porque se sabía que Rusia no quería retroceder ni un milímetro.

La situación también depende del campo de batalla. Como estamos en una situación donde no hay un avance verdadero ni de las fuerzas ucranianas ni de los rusos, que solo avanzan en cámara lenta y con grandes pérdidas humanas, existe una realidad en la cual todavía no se ha roto un equilibrio.

Bajo esa premisa, Putin no tiene una posición sólida para negociar lo que quiere. Pero también Ucrania está en dificultad, porque si no sigue el flujo de armamento, las capacidad de sus fuerzas para hacer frente a los rusos se va ver perturbada.

Si vemos cómo se está desarrollando el conflicto, concluiremos que desde el 2022 Rusia no ha logrado ningún objetivo estratégico, por eso no puede negociar. Crimea ya está anexionada desde el 2014, parte del Donbás está bajo su control por la guerra híbrida que empezó en el 2014, y en el 2022 se transformó en convencional. No ha logrado un cambio de régimen porque Zelensky sigue como presidente. Entonces, para negociar Putin primero necesita victorias. Por ahora, ni Ucrania ni rusia tienen una posición de fuerza para negociar.

Probablemente el equilibrio se romperá tras las elecciones en Estados Unidos. Si gana Donald Trump, ya sabemos que él tiene un plan para presionar a Ucrania para que ceda parte de su territorio en favor de Rusia.

Esa elección va a determinar si sigue el apoyo militar y económico a Ucrania o si se corta. Por esta razón hay que entender la postura de Emmanuel Macron en Francia, que anunció el despliegue de militares franceses en Ucrania. Macron está considerando el escenario de la falta de apoyo de Estados Unidos, que puede darse con la elección de Trump. Entonces, el componente europeo de la OTAN debería hacerse cargo del respaldo a Ucrania.