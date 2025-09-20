La defensa aérea de Ucrania derribó 552 drones y 31 misiles en ataque nocturno ruso

Las defensas aéreas de Ucrania derribaron 552 drones y 31 misiles de distinto tipo en el ataque lanzado por Rusia en la noche del viernes a este sábado.

Según informó la Fuerza Aérea en su canal de Telegram, un total de 583 objetivos aéreos fueron derribados o interceptados en ese ataque de Rusia, en el que se registraron “impactos de misiles de crucero y 23 de drones en 10 localizaciones”.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Entre los sistemas rusos derribados figuran 552 drones de tipo ‘Shahed’, de tecnología iraní, y de otros tipos, además de dos misiles balísticos y 29 misiles de crucero.

Según informó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la ciudad de Dnipró, en el centro del país, un bloque de apartamentos recibió el impacto de un misil que dejó docenas de heridos y tres muertos.

Según datos de la administración militar de la región de Dnipropetrovsk, Serguí Lisak, el número de heridos ascendía a 26 personas tras el impacto de recibido por ese bloque de apartamentos.

Rusia derribó cerca de 150 drones ucranianos

Por otra parte, las defensas antiaéreas rusas derribaron 149 drones ucranianos durante una noche en la que se registraron explosiones en dos refinerías del país, informaron este sábado fuentes oficiales.

Imagen de archivo de una anterior entrega de cuerpos de caídos ucranianos en la guerra por parte de Rusia a Ucrania. (Foto: AFP)

“Entre las 23:00 y las 06:00, los sistemas de defensa aérea interceptaron 149 vehículos aéreos no tripulados ucranianos”, reza una nota publicada en el Telegram del Ministerio de Defensa ruso.

Los ataques se concentraron en las regiones de Rostov, con 40 derribos; Sarátov, con 27; Briansk, con 18; 15 en Samara; y 12 en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Además, se interceptaron drones sobrevolando las regiones de Volgogrado (ocho), Bélgorod (cuatro), Vorónezh (dos), Kaluga (dos), Kursk (uno), Smolensk (uno) y Nizhni Nóvgorod (uno).

También cayeron 15 en el mar Negro y tres en el mar de Azov.