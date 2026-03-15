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Un hombre se prepara para lanzar un dron UJ-22 Airborne fabricado en Ucrania, el 2 de agosto de 2022. (Foto AP/Efrem Lukatsky).
Un hombre se prepara para lanzar un dron UJ-22 Airborne fabricado en Ucrania, el 2 de agosto de 2022. (Foto AP/Efrem Lukatsky).
/ Efrem Lukatsky
Por Agencia EFE

Las defensas antiaéreas rusas derribaron este domingo 44 drones que se dirigían a Moscú, según informó su alcalde, Serguéi Sobianin.

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