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El exministro de Defensa ucraniano Mijaílo Fédorov. (AFP)
El exministro de Defensa ucraniano Mijaílo Fédorov. (AFP)
Por Agencia AFP

El exministro de Defensa ucraniano Mijaílo Fédorov, destituido en julio, pidió el martes avanzar hacia la celebración de elecciones en Ucrania, postergadas debido a la invasión de Rusia.

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