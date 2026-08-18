El exministro de Defensa ucraniano Mijaílo Fédorov, destituido en julio, pidió el martes avanzar hacia la celebración de elecciones en Ucrania, postergadas debido a la invasión de Rusia.

Ucrania impuso la ley marcial cuando las fuerzas rusas cruzaron la frontera en febrero de 2022, y el régimen militar prohíbe la realización de un proceso electoral.

“La democracia no puede ser rehén de Rusia”, dijo Fedorov en un video publicado en YouTube. “Estamos luchando precisamente porque queremos seguir siendo un Estado europeo libre”, subrayó.

Fédorov afirmó que Ucrania debe encontrar un “mecanismo legal, seguro y realista que permita a Ucrania restaurar un proceso democrático pleno incluso en medio de una guerra prolongada”.

El exministro de Defensa reconoció los obstáculos para celebrar una votación durante la guerra, entre ellos cómo garantizar que los soldados, las personas que viven cerca del frente y los millones de ucranianos en el extranjero puedan emitir su voto.

“Esto es complejo... Pero que sea complejo no significa que sea imposible”, añadió Fédorov.

Nombrado ministro de Defensa en enero, Fédorov intentó reformar unas fuerzas armadas golpeadas por escándalos de corrupción, falta de equipamiento, ausentismo, y una impopular campaña de movilización.

El exministro era muy popular en Ucrania y su salida del gobierno el 14 de julio desató una ola de protestas que provocó la peor crisis política desde el inicio de la invasión rusa.

Para frenar las manifestaciones, el presidente Volodymyr Zelensky sustituyó al jefe del Ejército, Oleksandr Sirski, considerado ampliamente como un rival político de Fédorov.

En el video publicado el martes, Fédorov no dio indicios sobre sus planes políticos, aunque ha reiterado que solo regresaría al gobierno como ministro de Defensa.

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En su último mensaje, el esposo de Liudmyla Dubnytska le advirtió de que probablemente sería capturado por las fuerzas rusas. Dos días después, ella lo reconoció en un vídeo de soldados ucranianos muertos difundido en redes sociales. (AFP)

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