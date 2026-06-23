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Resumen

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Ucrania destruye un puente ferroviario sobre el Canal de Crimea del Norte. (Captura de video).
Ucrania destruye un puente ferroviario sobre el Canal de Crimea del Norte. (Captura de video).
Por Agencia EFE

Las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército ucraniano aseguraron este martes haber destruido un puente ferroviario que conecta ambos lados del Canal de Crimea del Norte, en la parte meridional de esta península del mar Negro, que pertenece sobre el papel a Ucrania y que Rusia se anexionó en 2014.

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