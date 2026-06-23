Las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército ucraniano aseguraron este martes haber destruido un puente ferroviario que conecta ambos lados del Canal de Crimea del Norte, en la parte meridional de esta península del mar Negro, que pertenece sobre el papel a Ucrania y que Rusia se anexionó en 2014.

“El puente ferroviario sobre el Canal de Crimea del Norte ha dejado de existir”, se lee en las redes sociales de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania.

La destrucción del puente también ha sido anunciada por el jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Defensa Nacional de Ucrania, el militar Andrí Kovalenko, que tampoco ha dado más detalles sobre la operación a parte de atribuirle la autoría a las Fuerzas de Operaciones Especiales.

Ninguna de las dos fuentes ofrece detalles sobre el momento en que se llevó a cabo el ataque.

WATCH: Ukraine has destroyed a bridge over the North Crimean Canal in Crimea. pic.twitter.com/jYkuzFArYm — Clash Report (@clashreport) June 23, 2026

Según la publicación de Kiev Ukrainska Pravda, la vía de la que forma parte el puente es de carácter estratégico para el Ejército ruso al servir de ruta de transporte de equipamiento militar pesado y de combustible para las tropas rusas en el sur de Ucrania.

El Canal de Crimea del Norte se extiende desde el tramo final del río Dniéper, en la Ucrania continental, al este de la península anexionada por Rusia, de la que recorre toda la zona norte.

Ucrania ha atacado en los últimos días varios puentes que conectan Crimea con los territorios continentales de Rusia y la Ucrania ocupada para aislar esta península clave en la logística de las tropas rusas.