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Resumen

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Ataque ruso con misiles llevado a cabo a plena luz del día este viernes contra la región de Kiev. Foto: EFE/ Servicios de emergencias ucranianas
Ataque ruso con misiles llevado a cabo a plena luz del día este viernes contra la región de Kiev. Foto: EFE/ Servicios de emergencias ucranianas
Por Agencia EFE

Al menos diez personas murieron y cerca de un centenar resultaron heridas en un ataque ruso contra un campo de instrucción militar de las afueras de Kiev, en el que fabricantes de armas ucranianos se habían reunido para una exhibición de armamento, según el último balance ofrecido por el fiscal general de Ucrania, Ruslán Krávchenko.

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